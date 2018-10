Chauffeur- und Limousinenservice INTERLINE München, ein führender Anbieter Deutschlands für exklusive Personenbeförderung - jetzt mit dem neuen Online-Preisrechner

München (ots) - Mit dem neuen Preisrechner bietet INTERLINEMünchen seinen Kunden ein Online-Tool auf der Websitewww.interline-muenchen.de für die exklusive und komfortableBeförderung von Geschäfts- und Privatreisenden aus aller Welt.Nach Eingabe von Start- und Zielort, Datum und Uhrzeit sowieAnzahl der zu befördernden Personen stehen verschiedeneFahrzeugmodelle in der Business und Luxury Class zur Auswahl.Anschließend ist für die Online-Buchung eine Kunden-Registrierungbzw. Anmeldung zur Identifizierung erforderlich.Herr Michael Guth, Geschäftsführer von INTERLINE München, sieht indem Preisrechner vor allem ein Marktbearbeitungstool für dasNeukundengeschäft. Die Stammkunden von INTERLINE achten mehr aufStimmigkeit von Preis und Leistung. Dem Kunden sei die Qualität desProdukts, das Vertrauen in die Berater, der ihm gebotene Servicesowie die Seriosität und langjährige Erfahrung des Unternehmenswichtiger als die Preiskomponente. Auf das hoheWeiterempfehlungspotential seiner zufriedenen Stammkunden kann sichMichael Guth verlassen, er sieht darin einen wichtigen Erfolgsfaktorseines Geschäftsmodells eines im Markt etablierten Unternehmens.Absolute Kunden- und Serviceorientiertheit desFranchiseunternehmensWährend ein Wettbewerber den Markt mit einem Online-Buchungsportalund einer App für Buchungen mit Tablet-PC und Smartphone ohne eigeneChauffeure und ohne eigenen Fuhrpark erobern will, setzt Michael Guthauf gut ausgebildetes Servicepersonal für die Beratung insbesonderebei komplexen Geschäftsreisen.Für die verbindliche Buchung steht der anspruchsvollen Klienteleine individuelle, telefonische Beratung im persönlichen Gespräch(voice-to-voice) 24 Stunden am Tag zur Verfügung.Diese Erreichbarkeit rund um die Uhr zählt ebenso zumAnspruchsdenken des Kunden, das es für INTERLINE absolut zu erfüllengilt, wie die hohe Schule der Kundenberatung und durchgehendenKundenbetreuung, sagt Michael Guth.Bei Flughafentransfers beginnt die diskrete Fahrt im "office togo" direkt am Flugzeug auf dem Vorfeld des Flughafens.INTERLINE sieht sich als Premium Dienstleister ohne unmittelbareKonkurrenz in München, sagt Michael Guth.Über INTERLINE:INTERLINE Limousine Network GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist seitüber 25 Jahren auf die exklusive Beförderung von Einzelpersonen undGruppen mit festangestellten Fahrern und eigenen Fahrzeugenspezialisiert und genießt einen exzellenten Ruf in der Branche.INTERLINE Chauffeure besitzen eine DEKRA-Zertifizierung für dieFahrerlaubnisklasse D1.Zu den Geschäftsfeldern zählen neben dem Chauffeur- undLimousinenservice ein Busservice sowie ein Aircraft und HelikopterCharter. Das Dienstleistungsportfolio von INTERLINE umfasst auchVorstandsfahrer für Unternehmen und Privatchauffeure, Shuttleservicebei Messen, Reisebusservice für geschäftliche Anlässe oder privateSightseeing-Touren und Event-Logistik.INTERLINE ist in Deutschland an den acht Standorten Berlin,Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln und Münchenvertreten. Kooperationspartner ist Carey International, derinternational führende Personentransportdienstleister, über diesesPartner- und Kooperationsnetzwerk sind Buchungen der Chauffeurdienstein über 60 Ländern und in mehr als 1.000 Städten weltweit möglich.Die INTERLINE Gruppe erwirtschaftet mit derzeit 120 Mitarbeiterneinen Jahresumsatz von rd. 12,5 Mio. Euro.Pressekontakt:WELCOME Marketing GmbHCorporate CommunicationsAndrea C. Mende | PR-Managerin08807 214 300a.mende@welcome-ag.deOriginal-Content von: INTERLINE Limousine Network GmbH, übermittelt durch news aktuell