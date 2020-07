Chatspace erstellt kompetentesten virtuellen Projektmanager der Welt

Galway, Irland (ots/PRNewswire) - - KI-gestützte Erkenntnisse und Antworten bringen Lösung für ein Marktproblem, das Unternehmen allein in Europa 100 Milliarden Euro kostetChatspace, ein Start-up für KI im Unternehmensumfeld, hat heute angekündigt, dass es den kompetentesten virtuellen Projektmanager der Welt erstellt, der eine Lösung für ein Marktproblem bietet, das für Unternehmen allein in Europa Mehrausgaben in Höhe von 100 Milliarden Euro verursacht, nämlich Kostenüberschreitungen bei IT-Projekten.[1]Der Virtual Project Portfolio Manager von Chatspace wird im September dieses Jahres auf den Markt kommen. Es handelt sich um eine skalierbar konzipierte, sicher in der Cloud oder vor Ort einsatzbare KI-Lösung, die erfolgreichere Ergebnisse bei IT-Projekten gewährleistet und den Teams mehr Freiraum gibt, sich auf Kunden, Kreativität und neue Möglichkeiten zu fokussieren."Das neue Chatspace-Produkt übernimmt den Löwenanteil der anfallenden Arbeit", erklärt John Clancy, CEO und Gründer. "Es begleitet die Projektmanager virtuell bei der Automatisierung der alltäglichen Arbeitsschritte und überwacht die Stimmung in der Gruppe, damit das Team engagiert und eingebunden bleibt. Die Lösung warnt zudem die Unternehmensleitung proaktiv vor Problemen, bevor diese auftreten, und gewährleistet so erfolgreiche Projektergebnisse".Das 2017 gegründete Chatspace hat erfolgreich KI-Projekte für einige der größten Unternehmen der Welt wie Nestlé, Medtronic und Atos durchgeführt."Chatspace steht für ein neues Paradigma im Enterprise Project Management. Dies hat bei Atos zu einer Effizienzsteigerung geführt und trägt entscheidend dazu bei, den Fokus auf das Wichtigste zu verlagern, nämlich auf unsere Kunden", sagt Marcus Valente, Head of Operations CEE bei Atos, im Mai 2020.Informationen zu ChatspaceChatspace ist eine KI-gestützte Plattform, die Antworten und Erkenntnisse der künstlichen Intelligenz nutzt. Wir arbeiten mit den größten Unternehmen der Welt zusammen, um neue Erkenntnisse für die Unternehmensstrategie zu gewinnen, die traditionelle Teams nicht erreichen können, und um wiederholbare Aufgaben zu automatisieren und Fähigkeiten im gesamten Unternehmen zu skalieren. Wir glauben, dass die Zukunft der Arbeit in einer engagierten und vernetzten Belegschaft liegt, die durch Möglichkeiten, die sich aus der Technologie eröffnen, weiter befähigt wird. Zu unseren Kunden gehören ATOS, Nestle and Medtronic. Folgen Sie @ChatspaceAI.1. Project Management InstituteFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1197954/Chatspace_Virtual_PM.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1197953/Chatspace_Logo.jpgPressekontakt:Maureen RabbittHead of PR and CommunicationChatspacemaureen@chatspace.ai+353-87-786-6001Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145924/4640386OTS: ChatspaceOriginal-Content von: Chatspace, übermittelt durch news aktuell