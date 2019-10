Chatbot Summit und Voice Summit: Fachkonferenz zu Conversational AI zum 3. Mal in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Der 6. internationale Chatbot Summit(https://www.chatbotsummit.com/), eine der weltweit führendenVeranstaltungsreihen rund um Themen der Conversational AI, öffnet vom10. bis zum 13. Dezember zum dritten Mal die Tore in Berlin. Bisherhaben fünf erfolgreiche Events abwechselnd in Tel Aviv und Berlinstattgefunden. Ziel ist es, weltweit einflussreiche Unternehmen,Technologiepartner und Start-ups im Bereich Chat & Voice zuvernetzen.Erstmalig findet dieses Jahr parallel der Voice Summit statt, derden Chatbot Summit um Themen rund um Spracherkennung, VoiceInteraction Design und Voice AI Assistenten ergänzt. Der Summiterwartet insgesamt mehr als 1500 Teilnehmende, über 50 Ausstellendesowie dutzende Start-ups und Unternehmen. Unterteilt ist dasviertägige Event in zwei Tagen mit interaktiven Workshops in kleinenGruppen und zwei Tagen gefüllt mit Ausstellungen, Keynote Speeches,Breakout Sessions und Start-up-Wettbewerbe.Yoav Barel, Tech Entrepreneur aus Tel Aviv und Gründer des ChatbotSummit, ist überzeugt, dass Conversational AI das tägliche Leben vonMilliarden von Menschen erheblich verbessert, indem sie uns einenbesseren Weg bietet, mit der Technologie zu interagieren und Dinge zuerledigen. Um innovative Technologien in die Wege zu leiten, brauchtes daher umso mehr Fachleute und Unternehmen, die bei derWeiterentwicklung von natürlichen Sprachtechnologien, Messaging-Appsund Sprachassistenten zusammenarbeiten. Um den digitalen Wandel zubeschleunigen, bringt der Summit die Community näher zusammen, sodassalle Akteure in dieser aufstrebenden Branche sich austauschen undvoneinander lernen können. Das Ziel: Die Verbesserung der CX durchConversational AI.Neben dem Chatbot Summit in der STATION Berlin und interaktivenWorkshops finden an Offsite-Locations lokale Meet-ups, exklusiveRoundtables, Bildungsprogramme sowie Netzwerkmöglichkeiten von 'Botsover Beers' am ersten Tag bis hin zur 'Dances with Bots'-After Partyan einem der aufregendsten Schauplätze Berlins statt. FührendeUnternehmen wie BMW Group, Mercedes Benz, Google, Adobe, TÜVRheinland Service und Vodafone Group werden vor Ort sein.Pressekontakt:PIABO PR GmbHchatbotsummit@piabo.netOriginal-Content von: Chatbot Summit, übermittelt durch news aktuell