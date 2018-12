Charter Court Services: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Für die Aktie Charter Court Services stehen per 07.12.2018 232,6 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Charter Court Services zählt zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Charter Court Services erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Specialty Finance"-Branche sind im Durchschnitt um 8,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -17,98 Prozent im Branchenvergleich für Charter Court Services bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 8,85 Prozent im letzten Jahr. Charter Court Services lag 18,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Charter Court Services erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Charter Court Services erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Charter Court Services beträgt das aktuelle KGV 5,12. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Specialty Finance" haben im Durchschnitt ein KGV von 36,21. Charter Court Services ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.