Charter Court Services: Anleger sollten dies wissen!

Der Charter Court Services-Kurs wird am 18.06.2019, 09:01 Uhr an der Heimatbörse London mit 322,17 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Charter Court Services entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Charter Court Services beträgt das aktuelle KGV 6,57. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" haben im Durchschnitt ein KGV von 32,39. Charter Court Services ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Charter Court Services-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Charter Court Services-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Charter Court Services vor. Unterm Strich erhält Charter Court Services somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Charter Court Services investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,12 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen Mehrertrag in Höhe von 0,34 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.