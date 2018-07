Charter Court Services: Aktienanalyse vom 21.07.2018

An der Börse London schloss die Charter Court Services-Aktie am 20.07.2018 mit dem Kurs von 346,45 GBP. Die Charter Court Services-Aktie wird dem Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Charter Court Services erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Charter Court Services erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von Charter Court Services gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,9 insgesamt 80 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Specialty Finance", der 50,32 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Charter Court Services-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 293,49 GBP mit dem aktuellen Kurs (346,45 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +18,04 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (327,23 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,87 Prozent), somit erhält die Charter Court Services-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.