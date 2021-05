Charter Communications Registered (A)-Aktie: Bessere Tage stehen bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "HHLA":

In der Grauzone zwischen Tech-Play und Versorger hat CHTR in den letzten sechs Monaten nicht wirklich die Nadel im Aktienwert bewegt, obwohl ein Anstieg von $490 auf $650 innerhalb eines Jahres nicht von der Hand zu weisen ist. Die große Frage für die Zukunft ist, ob das Unternehmen diese Gewinne angesichts der Konkurrenz in seinem Bereich und des Drucks auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung