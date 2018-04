Charter Communications: Ein Aufwärtsmarsch!

Charter Communications ist ein in Deutschland in der Regel nicht bekanntes Unternehmen der Kommunikationsbranche in den USA. Dennoch ist der Wert interessant. Die Aktie wird in Deutschland gehandelt und hat eine hohe Marktkapitalisierung, ist also handelstechnisch sicher. Dabei hat der Wert ausgehend von weniger als 50 Euro binnen weniger Jahre mehr als 250 Euro erreicht und befindet sich im langfristigen Aufwärtstrend. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.