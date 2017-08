Die Chart-Breaker: STADA, Datagroup und PVA TePla mit klaren Signalen!

Liebe Leser,

am 21. August lösten wieder eine Reihe von Aktien wichtige, langfristige Kaufsignale aus. Die deutschen SDAX-Mitglieder Amadeus FiRe und BayWa konnten dabei den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Börsentage nach oben durchkreuzen.

Ebenso relevant für die langfristige Kursentwicklung gilt das Erreichen eines 12-Monats-Hochs. Hier verlieh die nach langem Hin und Her nun endlich gelungene Übernahme der STADA durch Finanzinvestoren der Aktie offensichtlich neue Flügel. Auch die HHLA-Aktie konnte am Montag nach sehr steiler Rallye ein neues Top auf Jahresbasis aufstellen, was wieder einmal belegt, dass einem 52-Wochen-Hoch noch viele weitere folgen können. Die positiven Chart-Signale vom 21. August im Überblick:

200-Tage-Linie nach oben durchbrochen

Aktie

Index

Kurs GD200

Amadeus FiRe

SDAX

76,29 €

BayWa

SDAX

32,19 €



12-Monats-Hoch erreicht

Aktie

Index

12-M-Hoch

Datagroup

Scale

39,49 €

HHLA

SDAX

26,34 €

PVA TePla

Prime Standard

3,59 €

STADA

MDAX

73,04 €



Ein Beitrag von Mark de Groot.