Charr vs Ustinov: der Kampf um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht am Samstag live und exklusiv im Free-TV auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Der WM-Kampf in Oberhausen am Samstag ab 21.30 Uhr live fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD und im Livestream aufskysport.de- Axel Schulz und Hollywood-Star Ralf Moeller zu Gast beiModerator Florian Bauer, Britta Hofmann geht in der Halle aufStimmenfang- Wolff-Christoph Fuss kommentiert den Kampf in Oberhausen,Co-Kommentator ist der mehrfache Weltmeister-Macher Ulli Wegner- Live-Boxen bereits ab 20.20 Uhr: Sky Sport News HD überträgt dasProfi-Debüt der Brüder Artem und Robert Harutyunyan in Hamburg liveUnterföhring, 24. November 2017 - Morgen Abend ist es soweit:Manuel Charr boxt in Oberhausen um die WBA-Titel im Schwergewicht undkönnte 85 Jahre nach Max Schmeling der erste Deutsche werden, der denTitel Schwergewichtsweltmeister trägt.Seinen ersten Titelkampf bestritt der 33-jährige Kölner im Jahr2012, als er in Moskau dem damaligen Weltmeister Vitali Klitschkounterlag. Zwei Jahre nach seiner schweren Verletzung durch einenBauchschuss und ein halbes Jahr nach seiner Hüft-Operation will er amSamstagabend gegen Alexander Ustinov nun seine zweite Chance nutzen.Ob Manuel Charr gegen den Russen den bislang größten Erfolg seinerKarriere feiert, können alle Boxfans live auf Sky Sport News HD undim Livestream auf skysport.de sehen. Der24-Stunden-Sportnachrichtensender überträgt das Duell für jedermannfrei empfangbar.Als Kommentator ist Wolff-Christoph Fuss im Einsatz. Am Nachmittagkommentiert er in Dortmund das Revierderby zwischen dem BVB und demFC Schalke 04, am Abend meldet er sich dann live aus Oberhausen. AlsCo-Kommentator steht ihm Trainer-Legende Ulli Wegner zur Seite. Der75-jährige Weltmeister-Macher trainierte im Laufe seiner Karriereauch mit Manuel Charr.Moderator Florian Bauer und Reporterin Britta Hofmann melden sichab 21.30 Uhr live aus der König-Pilsener-Arena und stimmen dieZuschauer auf den Kampfabend ein. Zu Gast sind Axel Schulz, der 1995gegen George Foreman nur durch ein zweifelhaftes Punkturteil nichtWeltmeister wurde, sowie der aus Recklinghausen stammendeHollywood-Schauspieler Ralf Moeller, der seinen Freund Manuel Charrvor Ort unterstützt. Komplettiert wird die Runde von Bild-ReporterJörg Lubrich, der als Box-Experte von allen großenBox-Veranstaltungen der Profis berichtet.Das Profi-Debüt der Harutyunyan-Brüder bereits ab 20.20 Uhr liveBereits ab 20.20 Uhr gibt es bei Sky Sport News HD am SamstagLive-Boxen. Bevor es in Oberhausen um die Schwergewichts-WM geht,bestreiten in Hamburg die Brüder Artem und Robert Harutyunyan jeweilsihr Profi-Debüt.Artem gewann bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio dieBronzemedaille im Halbweltergewicht - die erste Olympia-Medaille fürDeutschland seit 2004. Er bekommt es in seinem ersten Profikampf imWeltergewicht mit dem Spanier Avelino Vazquez zu tun. Sein BruderRobert trifft im Leichtgewicht auf den Ungarn Mark Szoros.Heiko Mallwitz kommentiert die Debüt-Kämpfe der beiden deutschenBoxer armenischer Herkunft. Sky Reporter Jurek Rohrberg geht in derHalle auf Stimmenfang.