Unterföhring (ots) -12. Dezember 2018. Ein neues Gesicht in der SAT.1-Soap-Familie:Nach den Weihnachtsfeiertagen übernimmt Tanja Wenzel, die Soapfansunter anderem aus der erfolgreichen SAT.1-Telenovela "Anna und dieLiebe" kennen, in "Alles oder Nichts" eine der Hauptrollen. "Inunserer Gesellschaft wird die Schere zwischen arm und reich immergrößer. 'Alles oder Nichts' erzählt tolle Geschichten innerhalbdieses Spannungsfeldes", freut sich die Berlinerin darauf, nachlängerer TV-Pause nun Teil des Ensembles zu sein. Ihre mehrjährigeAbstinenz als Schauspielerin hat einen süßen Grund: "Ich bin seitzwei Jahren Mutter und es war eine ganz bewusste Entscheidung,weniger zu drehen, um mich ganz auf diese neuen wunderbarenErfahrungen einlassen zu können", verrät Tanja Wenzel und betontgleichzeitig: "Ich freue mich darauf, endlich wieder vor der Kamerazu stehen."In der SAT.1-Daily-Soap übernimmt Tanja Wenzel die Rolle derMelissa Brock von Sarah Maria Besgen, die die Serie aus privatenGründen verlässt und sich in der "Alles oder Nichts"-Folge vom 21.Dezember als Melissa verabschieden wird. Mit der Folge vom 27.Dezember 2018 schlüpft Tanja Wenzel in die Rolle der Witwe desBauunternehmers Axel Brock, die in dem Obdachlosen Daniel (RaphaëlVogt) einen engen Vertrauten gefunden hat ...SAT.1 zeigt "Alles oder Nichts" immer montags bis freitags, um18:30 Uhr. Weitere Informationen, Interviews, Bilder und Trailerfinden Sie unter https://www.grosse-klappe-sat1.de/alles-oder-nichts.Bildmaterial von den Darstellern gibt's zum Download in derSAT.1-Presselounge.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE Kommunikation/PR Katrin Dietz Tel. +49 (89)9507-1154 Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 (30) 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell