"Charm of Jiangsu" feierte das chinesische Neujahrsfest 2021 mit Fans aus Übersee online

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Um das chinesische Neujahrsfest 2021 zu feiern, hat die Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangsu eine Online-Veranstaltung zum Thema "Happy Chinese New Year 2021" aufwendig geplant und produziert. Die Aktivitäten waren vielfältig und voller Jiangsu-Eigenschaften, einschließlich Musik, Tanz, immateriellem Kulturerbe und Akrobatik. Durch Online-Performances und Ausstellungen erlebte das globale Publikum den Glanz des chinesischen Neujahrsfestes und den "Charm of Jiangsu" in vollem Umfang zu Hause.Die Social-Media-Matrix in Übersee erweitert die Wirkung der Veranstaltung. Der von Jiangsu geleitete Social-Media-Account Visit Jiangsu plante und führte eine Online-Aktivität durch - Pick Your Favourite Chinese New Year Show. Es lud die Nutzer aus Übersee ein, die am meisten erwartete Show auf der Happy Chinese New Year Gala 2021 zu wählen und führte die Gala-Premieren durch. Das Ergebnis zeigte, dass die Kun-Oper Der Pfingstrosen-Pavillon mit fast 120.000 Aufrufen das beliebteste Programm war. Das gesamte Engagement erreichte 1.057.272. Während des Feiertags lag die Gesamtzahl der Zuschauer bei 793.511. Durch interaktive und partizipative Aktivitäten feierte es das chinesische Neujahr mit internationalen Fans.Technologie macht Klassik populärer. Als erste groß angelegte originale magische 3D-Akrobatik-Show in China kombinierte Golden Cudgel die traditionellen Akrobatik-Fähigkeiten mit der 3D-Technologie für das bloße Auge, um eine außergewöhnliche "Akrobatik + Magie"-Show auf die Beine zu stellen. Es ist zu einem der beliebtesten Programme der Aktivität "Happy Chinese New Year 2021" geworden, was "Journey to the West" weltweit noch populärer macht.Immaterielle Kulturgüter zeigen den Charme von Jiangsu. Ende Januar fand in Sydney die Ausstellung zum Immateriellen Kulturerbe von Jiangsu statt. Mit Hilfe der VR-Technologie wurden viele repräsentative Ausstellungsstücke des immateriellen Kulturerbes von Jiangsu gezeigt, wie Nanjing Yun Brokat, Su Stickerei, Qinhuai Laternenfest, Kun Oper und Jinling Papierschnitt. Sie präsentierte den Australiern die traditionellen Bräuche und kulturellen Konnotationen des chinesischen Neujahrsfestes. Die Besucher der Ausstellung konnten anhand der exquisiten Kunstwerke das Glück, die Harmonie und das Teilen des chinesischen Neujahrsfestes spüren.Kulturelle Austausche fördern Jugendfreundschaften. Das Nanjing Little Red Flower Art Ensemble, ein einzigartiges Aushängeschild im Kulturaustausch, hat die gesamten Aufführungen eigens geprobt und gefilmt und nahm online an chinesischen Neujahrsfeiern in Thailand, Großbritannien, den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und Deutschland teil. Auf diese Weise feierte sie gemeinsam mit Menschen aus aller Welt, vor allem mit Teenagern, online das neue Jahr.