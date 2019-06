Charlotte Würdig wird Testimonial für M1 Med Beauty - Zusammenarbeit startet mit Out-of-Home-Kampagne in fünf Großstädten (FOTO)

Berlin (ots) -M1 Med Beauty, der führende private Anbieter für Schönheitsmedizinin Deutschland, startet eine groß angelegte Out-of-Home Kampagne mitCharlotte Würdig als Stand-alone-Motiv. In 10-Sekünder-Videos wirbtdie 40-jährige Moderatorin mit dem Spruch "Du entscheidest, wasSchönheit ist" für einen selbstbestimmten Umgang mit dem eigenenÄußeren.Die Motive sind ab 03.06.19 in Einkaufszentren alsaufmerksamkeitsstarke Mall-Videos sowie auf digitalen Großbildflächenan U- und S-Bahnsteigen in Berlin, München, Hamburg, Köln und Dresdenzu sehen. Inhaltlich ergänzen die Motive die M1 Med Beauty Kampagne"#ICHBINSCHÖN". Des Weiteren plant das Unternehmen einen TV-Spot mitCharlotte Würdig, der ab Oktober bei verschiedenen deutschenFernsehsendern zu sehen sein wird.Die Mediaplanung und -einbuchung erfolgte über die Agentur Jostvon Brandis. Creative Director: Dominik Vejnik, Grafik: TheresePfeifer und Erik Schlowak, Fotografie: Anelia Janeva.M1 Med Beauty ist ein Unternehmen der M1 Kliniken AG undMarktführer im Bereich der Schönheitsmedizin in Deutschland. In über20 Standorten deutschlandweit sowie im europäischen Ausland bietet M1Med Beauty ihren Patientinnen und Patienten ästhetische undplastische Medizin auf höchstem Niveau. Neben den hochmodernenFachzentren für minimal-invasive und dermatologische Eingriffebetreibt das Unternehmen mit der M1 Schlossklinik eine chirurgischeFachklinik in Berlin, die mit sechs Operationssälen und 35 Betten zuden größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa zählt.Pressekontakt:M1 Med Beauty Berlin GmbHJulia AbachLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitGrünauer Str. 512557 BerlinTel: +49 30 347474-435Fax: +49 30 347474-406E-Mail: j.abach@m1-beauty.deWeb: www.m1-beauty.deOriginal-Content von: M1 Med Beauty, übermittelt durch news aktuell