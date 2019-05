Charlotte Link bedauert, zu oft Dinge zugelassen zu haben, die sie nicht wollte (FOTO)

Hamburg (ots) -. "Das macht es manchmal schwer für mich, meine Interessendurchzusetzen", sagt die Schriftstellerin dem ZEITmagazin. "Ich habeberuflich zu oft Dinge getan oder zugelassen, die ich zutiefst nichtwollte." Vor allem mit der Verfilmung ihrer Bücher sei sieunzufrieden gewesen: "Das ZDF hat meine Stoffe über Jahre komplettverfälscht, mich jedes Mal mit der Beteuerung abgespeist, beimnächsten Buch werde das anders", so Link, deren Bücher sich allein inDeutschland fast 30 Millionen Mal verkauft haben. "Irgendwann habeich mich gefragt: Warum habe ich mich nicht viel früher gewehrt? Ichweiß im Prinzip sehr genau, was ich will und was nicht, aber manchmalfällt es mir schwer, dies auch notfalls streitbar durchzusetzen. Ichverharre dann in meiner harmonischen Komfortzone, aber wenn man sienicht verlässt, wächst man natürlich nicht und schon gar nicht übersich hinaus."Pressekontakt:Das komplette ZEITmagazin-Interview dieser Meldung senden wir Ihnenfür Zitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell