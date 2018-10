Hamburg (ots) -Selbst Deutschlands erfolgreichste Schriftstellerin hadert mitmancher Eigenschaft. Am meisten kämpft Charlotte Link mit ihrem"ausgeprägten Harmoniebedürfnis". "Statt 'Nein' zu sagen, gebe ichoft nach, um die scheinbar gute Atmosphäre zu erhalten. Das hat michimmer wieder in Schwierigkeiten gebracht", erzählt dieSchriftstellerin im Interview mit dem Magazin PSYCHOLOGIE bringt dichweiter (Ausgabe 06/18 ab heute im Handel,www.psychologiebringtdichweiter.de). "Beispielweise als meine erstenBücher erschienen und ich die Vorschläge des Verlages, was Titel,Covergestaltung und Klappentexte anging, akzeptierte, obwohl ichnicht wirklich dahinterstand. Buchverfilmungen sind ebenfalls einBeispiel." Links vorläufiges Fazit: "Mein Bedürfnis nach Harmoniewird für mich immer schwierig sein, aber ich kann heute schon vielbesser damit umgehen als in jungen Jahren."Auch mit ihren Ängsten geht die 55-Jährige offen um: "Am meistenhabe ich Angst vor einer schweren Krankheit. Weil ich hautnah erlebthabe, wie sie das ganze Leben berührt." 2012 verstarb ihre Schwestermit nur 46 Jahren an Krebs - "das ist die Katastrophe in meinemLeben". "Ich bin viel um die Frage gekreist: Warum sie? Warum nichtich? Es war Schicksal. Dennoch fand ich es ungerecht, am Leben zusein", beschreibt Charlotte Link ihre "Überlebensschuld" undberichtet von schweren Depressionen. "Also habe ich mir einenTherapeuten gesucht, auch um meine Umwelt zu schonen."Ihr Engagement für den Tierschutz ist seit jeher ein wichtigerMotor für Link, die seit ihrem achten Lebensjahr kein Fleisch mehrisst. "Ich bin zutiefst darüber erstaunt, wie unsere Gesellschaft mitTieren umgeht. Dass man es normal findet, dass Tierezusammengepfercht durch Europa gekarrt und dann qualvollniedergemetzelt werden. Es ist eine solche Schande für unsereGesellschaft, dass wir uns eigentlich nicht als human bezeichnenkönnen. Ich bin mir sicher: Würde jeder Mensch einmal einenderartigen Transport begleiten, wir wären eine Welt vollerVegetarier."Glück empfindet die Krimi-Bestseller-Autorin am Meer. "Laufe icham Wasser entlang, bekomme ich eine ganz tiefe, innere Leichtigkeit,da bin ich einverstanden mit meinem Leben", sagt die gebürtigeFrankfurterin. "Ich träume davon, irgendwann am Meer zu leben - stattin einem Vorort von Wiesbaden, wo man die Hecken regelmäßig schneidenmuss, damit sie die Nachbarn nicht zuwuchern", sagt Charlotte Link inPSYCHOLOGIE bringt dich weiter.PSYCHOLOGIE bringt dich weiter ist ein psychologisches Magazin mitAlltagsbezug und erscheint seit Frühjahr 2016 alle zwei Monate zueinem Copypreis von 6,50 Euro. Mit Interviews, Tests,Hintergrundgeschichten und Reportagen, die dem Leser die aktuellstenErkenntnisse aus der Psychologie näherbringen und zeigen, wie erdiese für sein Leben nutzen kann. Ein Magazin, das mit kreativenIdeen beflügelt, neue psychologische Ansätze ausprobiert, vonMenschen erzählt, die Bewegendes erlebt haben - und dabei einfachSpaß macht.Pressekontakt:Doreen BarkPSYCHOLOGIE bringt dich weiterINSPIRING NETWORK GmbH & Co. KGE-Mail: presse@inspiring-network.comOriginal-Content von: PSYCHOLOGIE bringt dich weiter, übermittelt durch news aktuell