Hamburg (ots) -Es ist so, als wenn es gestern wäre, und darum ist für mich derneunte November jedes Jahr ein Tag der Trauer und der Besinnung",sagt Charlotte Knobloch in der Dokumentation "Sie überlebten dieHölle", produziert von ICEJ - Deutscher Zweig e.V. Diese strahlt derchristliche Fernsehsender Bibel TV am Freitag, 9. November, 21.55Uhr, aus - also an dem Tag, an dem sich die Reichspogromnacht zum 80.Mal jährt. Die Novemberpogrome des Jahres 1938 gelten als Beginn dersystematischen Judenverfolgung durch das nationalsozialistischeTerror-Regime.Pogrome in München hautnah miterlebtAls Kind erlebte die heute 86-jährige Charlotte Knobloch diePogrome der marodierenden Nationalsozialisten und deren Mitläufer inMünchen hautnah mit. Sie sah, wie Geschäfte zerstört, Bücherverbrannt und Menschen verprügelt oder verhaftet wurden. Im Gespräch,das Gottfried Bühler, Redakteur des Beitrags, führt, redet dieheutige Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München undOberbayern darüber, was Menschen anderen Menschen antun können undwas sie selbst deswegen nie vergessen kann.In der Dokumentation kommen ebenfalls drei weitere jüdischeZeitzeugen zu Wort, die Konzentrationslager und Warschauer Ghettoüberlebten. Auch sie berichten, wie sie gedemütigt und gequält wurdenund miterleben mussten, wie Verwandte, Freunde oder andereNahestehende verschleppt oder getötet wurden."Antisemitismus ist heute schon sehr weit fortgeschritten"Die Dokumentation bleibt nicht bei der Erinnerung stehen. Sieschlägt die Brücke zur Gegenwart und zum in Deutschland wiederzunehmenden Antisemitismus. Der bereitet Charlotte Knobloch großeSorge: "Der Antisemitismus ist heute schon sehr weit fortgeschritten.Ich dachte nicht, dass es so weit kommen würde." Ihr Appell an alle,die sich Gedanken über die Abwehr dieser Gefahr machen, isteindeutig: "Wir brauchen Unterstützung. Wir können's allein nichtschaffen." Auch die junge Generation trägt ihrer Ansicht nach großeVerantwortung bei dieser Aufgabe: "Ich sehe heutzutage viel mehrWissen bei den Jugendlichen und viel mehr Interesse." Damit dieJugend diese Verantwortung wahrnehmen kann, brauche es Leute wie sieund die anderen Zeitzeugen des Beitrags: "Wir müssen den jungenMenschen eine Verantwortung für die Zukunft dieses Landesüberbringen."FotoEin Bild aus der Dokumentation zum kostenfreien Abdruck finden Siein der Presselounge: https://presse.bibeltv.de/index.php.Weiterführender Link:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender BibelTV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamteSpektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet.Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); inDeutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel,DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TVApp. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholischeund evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.deFür Rückfragen:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.dewww.bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell