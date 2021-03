Charlie Munger hat eine Warnung für die Investoren

Selbst als die Coronavirus-Pandemie im letzten Jahr um sich gegriffen hat, gab es an der Börse reichlich Hausse. Die Investoren kaufen nicht nur teure Aktien, die zu hohen Bewertungen gehandelt werden, sie gehen auch riskante Wetten auf angeschlagene Unternehmen wie AMC und GameStop ein. Mit wenig Rücksicht auf die Fundamentaldaten könnten Spekulanten und Kleinanleger dazu beigetragen haben, eine Blase zu erzeugen, die bald platzen könnte.

Kürzlich äußerte Charlie Munger, eine Führungskraft bei Berkshire Hathaway und Warren Buffetts rechte Hand, seine Sorgen darüber, wo die Märkte heute stehen. Er machte eine ernüchternde Vorhersage über die Zukunft, eine, die Investoren nicht ignorieren sollten.

Was Charlie Munger über die aktuelle Situation denkt

Als er auf einer Jahresversammlung des in Los Angeles ansässigen Zeitungsverlegers Daily Journal Corporation (dessen Vorsitzender er ist) sprach, hatte Munger einige harte Worte für aggressive Investoren und verglich einige von ihnen mit “Rennbahnwettern”, die “Aktien in einem Rausch kaufen.” Und er glaubt, dass die Märkte dort, wo sie jetzt sind, mit der Dot-Com-Blase vergleichbar sind und erklärte: “Ich denke, es muss schlimm enden, aber ich kenne den Zeitpunkt nicht.”

Mungers Befürchtungen sind nicht unbegründet – der S&P 500 liegt bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von fast 40. Die letzten beiden Male, als es höher als das ging, waren während der Finanzkrise und der Dot-Com-Blase. Die Bewertungen sind für viele Investitionen im Moment übertrieben und die Gefahr ist, dass eine Korrektur oder ein Crash unausweichlich sein könnte. Das bedeutet jedoch nicht, dass es morgen, nächste Woche oder sogar in ein oder zwei Monaten passieren wird.

Was sollten Investoren tun?

Eine gute Möglichkeit für Investoren, sich zu schützen, wenn sie sich Sorgen um einen Marktcrash machen oder dass Aktien zu teuer sind, ist, das Portfolio neu zu bewerten. Anstatt Amazon zu einem KGV von mehr als 70 zu kaufen, sollten Investoren in Erwägung ziehen, Aktien einer Blue-Chip-Aktie aus dem Gesundheitsbereich wie Johnson & Johnson (WKN:853260) zu kaufen. Mit einem KGV von 28 ist es ein viel günstigerer Kauf, und das Geschäft sieht unglaublich stark aus.

Es erfüllt alle wichtigen Kriterien, nach denen wertorientierte Investoren suchen sollten. Es hat konstant einen Gewinn erwirtschaftet und nur einmal in den letzten fünf Jahren ist die Nettomarge unter 17 % gefallen. Obwohl der Umsatz von 82,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 nur nominell über dem von 2019 liegt, hat Johnson & Johnson immer noch Wachstumschancen am Horizont.

Am bemerkenswertesten ist, dass die US Food and Drug Administration letzten Monat eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff gegen COVID-19 erteilt hat. Das Unternehmen plant, bis zu 1 Milliarde Dosen des Impfstoffs auszuliefern, bevor das Jahr zu Ende ist, und bei einem Preis von 10 US-Dollar (basierend auf dem Milliardendeal, den es mit der US-Regierung für 100 Millionen Dosen im August 2020 abgeschlossen hat), könnte das seine Gewinn um 10 Milliarden US-Dollar erhöhen. Johnson & Johnson erwarb letztes Jahr auch Momenta Pharmaceuticals für 6,5 Milliarden US-Dollar, was sein Portfolio an Medikamenten zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten erweitern wird. Dies sind nur ein paar Beispiele dafür, warum der Umsatz wahrscheinlich nicht aufhören wird zu wachsen.

Und zu allem Überfluss ist Johnson & Johnson auch noch ein Dividendenkönig, der seine Ausschüttungen seit mehr als 50 Jahren in Folge erhöht hat, die letzte Erhöhung kam im April 2020, als es seine vierteljährlichen Zahlungen um 6,3 % anhob. Jetzt erhalten die Investoren jedes Quartal 1,01 US-Dollar von dem Unternehmen für jede Aktie, die sie besitzen, was eine Rendite von 2,6 % ergibt – höher als der Durchschnitt des S&P 500 von etwa 1,6 %. Und mit einer Ausschüttungsquote von knapp über 70 % gibt es keinen Grund für Einkommensinvestoren, sich Sorgen zu machen, dass der Trend der Erhöhung der Dividendenzahlungen in nächster Zeit enden wird.

Viele andere Optionen da draußen für Investoren

Johnson & Johnson ist nur ein Beispiel; es gibt viele andere gute Investitionen, die du jetzt sicher in deinem Portfolio halten kannst, selbst wenn es zu einem Marktcrash kommen sollte. Gute Blue-Chip-Aktien können während eines Crashs an Wert verlieren, aber weil sie solide Investitionen sind, wirst du dich auch von einem Abschwung erholen. Solange du dich daran hältst, auf der Basis von Fundamentaldaten zu investieren, anstatt eine Aktie zu kaufen, nur weil sie im Wert gestiegen ist, wirst du dein Risiko minimieren und die Chancen maximieren, dass du auf lange Sicht hohe Renditen erzielst. Es gibt keine Garantien dafür, wann ein Marktcrash eintreten könnte. Anstatt sich darüber Gedanken zu machen, sind Investoren besser dran, wenn sie einfach risikoreiche Investitionen und Aktien, die stark überbewertet sind, meiden.

