Langenhagen (ots) -Wenig Leerstand steht stellvertretend für gute strukturelleBedingungen eines Standortes. Deutschlandweit liegt der Leerstand vonGeschosswohnungen bei einem Durchschnitt von unter 3 Prozent. InGroßstädten ist die Quote sogar bei unter 2 Prozent und derImmobilienmarkt wird zusehends enger. In Berlin hat sich derWohnungsleerstand von 5,1% im Jahr 2003 auf 0,4% im Jahr 2018verringert, so der CBRE-Empirica-Leerstandsindex. AndereSchwarmgebiete und Metropolregionen wie Frankfurt am Main, Leipzigoder Stuttgart zeigen ähnliche Tendenzen. "Der Trend, dass mehr jungeLeute ländliche Gebiete verlassen und dass durch mehr Singlehaushalteder Bedarf an Wohnungen steigt, wird sich nicht ändern. DieWohnungsknappheit wird sich in den Ballungsräumen sogar weiterverschärfen, weil das Angebot nicht nachkommt. Aus dieser Situationheraus lassen sich aber auch Chancen für bedarfsgerechte undnachhaltige Stadtentwicklung ableiten", prognostiziert CharlesSmethurst, Gründer des Immobilienunternehmens Dolphin Trust. Seitbeinahe 10 Jahren ist der Projektentwickler mit seiner Firma amImmobilienmarkt tätig und konzentriert sich ganz gezielt auf dieTop-10-Städte in Deutschland, also auf jene Regionen, die besondersauf die Schaffung neuen Wohnraums angewiesen sind.Nischensegment denkmalgeschützte ImmobilienSmethurst hat bereits vor der Firmengründung den besonderen Reizdenkmalgeschützter Immobilien erkannt. "Wir haben damals Neubautenganz gezielt architektonische Merkmale von Altbauten verliehen."Wurde damals das Beste aus Neu und Alt mit einem eindeutigenSchwerpunkt auf neuer, moderner Bauweise realisiert, hat sichSmethurst mit seinem eigenen Unternehmen nun auf die Sanierung undInstandsetzung denkmalgeschützter Immobilien spezialisiert.Leerstehende Immobilien unterschiedlicher Größe werden von derDolphin Trust aufgekauft und saniert. Der Projektentwickler schafftdamit begehrten Wohnraum, oft in der Innenstadt oder mitentsprechender Anbindung ins Stadtzentrum. Die fertiggestelltenWohnungen von Dolphin Trust sind bei Käufern beliebt, zum einen wegender Möglichkeit steuerlicher Abschreibung bei der Renovierungdenkmalgeschützter Immobilien, zum anderen weil Dolphin TrustWohnungen mit besonderem historischem Flair bereitstellt. Zudembieten alle Wohnungen neuste bautechnische und energetische Standardsbei historischer Bausubstanz.Herausforderungen des ImmobilienmarktesObwohl Smethurst mit Dolphin Trust ein erfolgreiches Unternehmenin einem Nischensegment des Immobilienmarktes gegründet hat und dieWohnungen aufgrund des mangelnden Angebots an Wohnraum nicht nurPreisstabilität, sondern auch Wertsteigerung garantieren, hofft erauf mehr Unterstützung von Politik und Behörden: "Wir stehen voreiner gesellschaftlichen Herausforderung - und damit spreche ich füralle Bauträger, nicht nur für die wenigen im Denkmalschutzbereich -weil Genehmigungsverfahren noch immer zu lange dauern. Nicht nurfehlende Bauflächen, sondern auch geringe Flexibilität der Politikerschweren die Realisierung von Bauprojekten, wo sie dringendgebraucht werden. Wir versuchen Abhilfe zu schaffen." VieleGrundstücke mit heute denkmalgeschützten Immobilien wurden einstgroßzügig angelegt und verfügen über ungenutzten Boden. Dolphin Trustnutzt diese Freifläche, wo es möglich ist, für Quartierentwicklung:Der Altbau wird um dezente, stilistisch angepasste Neubauten ergänzt.Damit wird nicht nur der zur Verfügung stehende Wohnraum mit Alt- undNeubauten maximiert, auch bleibt Dolphin Trust damit ihrem Claimtreu: A new future for history.