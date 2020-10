Charles Schwab: Stellenabbau!

Weitere Suchergebnisse zu "Charles Schwab":

Die Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) kündigte am Montag einen Stellenabbau von 3% oder rund 1.000 Entlassungen in der gemeinsamen Belegschaft von Charles Schwab und TD Ameritrade an. Schwab behauptete, er werde die Unterstützung für die betroffenen Mitarbeiter mit Wiedereinstellungshilfe und Abfindungszahlungen ausweiten.

Was geschah

In der aktuellen Entlassungsrunde wird versucht, "überflüssige" und "sich überschneidende" Funktionen zu beseitigen, und das Unternehmen gab bekannt, dass



