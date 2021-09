Charles Schwab-Aktie: Direktor macht $1,56 Millionen Verkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Charles Schwab":

Charles Schwab, Direktor bei Charles Schwab (NYSE:SCHW), hat am 13. September einen großen Insider-Verkauf getätigt, wie aus einem neuen SEC-Filing hervorgeht.

Was geschah: Eine Form 4 Einreichung von der U.S. Securities and Exchange Commission am Montag zeigte, dass Schwab 21.691 Aktien von Charles Schwab zu einem Preis von $71,8 pro Aktie verkaufte. Die Gesamttransaktion belief sich auf 1.557.472 $.

Schwab besitzt noch insgesamt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung