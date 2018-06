Charles-Edouard Bouée als CEO von Roland Berger wiedergewählt (FOTO)

München (ots) -Bei ihrem halbjährlichen Treffen in München haben die Partner vonRoland Berger Charles-Edouard Bouée als CEO wiedergewählt. Die zweiteAmtszeit des 49-jährigen Franzosen folgt auf eine starke Entwicklungdes globalen Geschäfts. Stefan Schaible wurde erneut zum Deputy CEOberufen. Darüber hinaus nahmen die Partner von Roland Berger 17Kollegen in ihren Kreis auf.Marcus Berret, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Roland Berger,sagt: "Charles-Edouard hat es in seiner ersten Amtszeit als CEOgeschafft, Roland Berger auf einen starken, nachhaltigenWachstumskurs zu bringen. Auf diesem Weg waren seine Vision undEnergie entscheidend. Ich gratuliere Charles-Edouard im Namen dergesamten Partnerschaft zu seiner Wiederwahl und wünsche ihm vielErfolg bei der künftigen Führung unseres Unternehmens auf demglobalen Markt."Charles-Edouard Bouée, CEO, bedankt sich bei den Partnern für ihrVertrauen und sagt: "Ich fühle mich sehr geehrt, dass meine Kollegenmir erneut ihre Stimme gegeben haben. Ich sehe das als Kompliment undgleichzeitig als Auftrag. In den vergangenen vier Jahren haben wirRoland Berger gemeinsam auf eine solide Basis gestellt und aufWachstumskurs gebracht.""Als Unternehmen werden wir weiterhin genau das umsetzen, was wirauch unseren Kunden empfehlen: eine agile und flexible Organisationaufzubauen, die in der Lage ist, das Potenzial der digitalenTechnologien zu nutzen. Digitale Expertise und innovativeManagementansätze sind Teil unserer Unternehmens-DNA. Um allenAnforderungen unserer Klienten in digitalen Projekten gerecht zuwerden, investieren wir weiter in unser Ökosystem TerraNumerata[TM]."Im Jahr 2014 gründete Roland Berger das digitale Ökosystem TerraNumerata[TM]. Das Ziel: Die Klienten der Unternehmensberatung sollenvon disruptiven Technologien profitieren und dabei eineprofessionelle Unterstützung erhalten. Das Ökosystem bringtStart-ups, Technologieanbieter, Inkubatoren, Investoren und Akteureverschiedener Größen und Sektoren zusammen. Dabei zählt TerraNumerata[TM] mittlerweile mehr als 100 Mitglieder. Mit dem Netzwerkfördert Roland Berger digitale Ökosysteme in Bereichen wie Smart Dataoder Künstlicher Intelligenz. Ein Beispiel hierfür ist dieKooperation von Roland Berger und Visa in Berlin: das digitaleInnovationszentrum SPIELFELD.Stefan Schaible ist Deputy CEO von Roland BergerIm Rahmen des internationalen Partner-Meetings von Roland Bergerwurde Stefan Schaible erneut zum Deputy CEO berufen. "Roland Bergerhat eine globale Präsenz, ein europäisches Erbe und deutscheWurzeln", sagt Charles-Edouard Bouée. "Stefan Schaible steht für dieStabilität und Stärke dieser Wurzeln. Ich freue mich sehr, Stefanwieder an meiner Seite zu haben. Gemeinsam wollen wir Mehrwerte fürunsere Klienten, unsere Kollegen und unsere Firma schaffen."Stefan Schaible fasst die Marktpositionierung von Roland Bergerzusammen: "Unser Ziel ist es, unseren Klienten eine erstklassigeBeratung in allen Industriesektoren und funktionalen Bereichenanzubieten. So können sie ihr Geschäft den aktuellenMarktherausforderungen anpassen und ihre Firmenstrukturen agilgestalten."Über Charles-Edouard BouéeCharles-Edouard Bouée, geboren am 17. Mai 1969 und französischerStaatsbürger, ist seit 2014 CEO von Roland Berger. Er verantwortetzudem das Asien-Geschäft des Unternehmens und ist ausgewiesenerSpezialist für Performance-, Neuorganisierungs- undPost-Merger-Projekte sowie Integrationsprogramme. Darüber hinausbefasst er sich intensiv mit disruptiven Innovationen, neuenTechnologien und digitaler Transformation.Charles-Edouard Bouée kam im Jahr 2001 als Senior Partner zuRoland Berger, wo er im Pariser Büro als Experte für die BereicheFinanzdienstleistungen sowie Energiewirtschaft undVersorgungsunternehmen verantwortlich zeichnete.Im Jahr 2006 wurde er Vorstand des China-Büros von Roland Berger.Von dort aus leitete er ab 2009 die Aktivitäten derUnternehmensberatung im gesamten asiatischen Raum (Greater China,Japan, Südkorea und Südostasien).2010 übernahm Charles-Edouard Bouée die Verantwortung fürFrankreich, Belgien, Italien, Spanien und Marokko. Seither nimmt erBeratungsmandate führender internationaler Unternehmen undOrganisationen wahr, die insbesondere im europäischen Raum, aber auchin Asien beheimatet sind. Im Juli 2013 wurde Charles-Edouard Bouéezum COO berufen und im Juni 2014 von den Partnern zum CEO von RolandBerger ernannt. 2018 wählten ihn die internationalen Partner vonRoland Berger für eine zweite vierjährige Amtszeit zum CEO.Vor seiner Zeit bei Roland Berger arbeitete Charles-Edouard Bouéevon 1997 bis 2001 als Vice President für eine amerikanischeStrategieberatung in Paris. Seine Karriere hat er als InvestmentBanker (M&A und Corporate Finance) bei der französischen SociétéGénérale in London begonnen.Zusätzlich zu seinem Diplom als Master of Science derIngenieursschule Ecole Centrale de Paris besitzt Charles-EdouardBouée einen MBA der Harvard Business School und einen Masterabschlussin Jura der Universität Paris (Université Paris Sud XI).Als CEO von Roland Berger engagiert er sich in verschiedenengeschäftlichen und gesellschaftlichen Organisationen in Europa, Chinasowie in den USA. Er ist Mitglied des Alumni Board der HarvardBusiness School sowie des internationalen Beirats der China EuropeInternational Business School (CEIBS).2012 hat ihm die Stadtverwaltung Shanghai für seine Verdienste umdie gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt sowiedie chinesisch-europäischen Beziehungen den Magnolia Award in Goldverliehen, die höchste Auszeichnung für Ausländer in Shanghai. Am 1.Januar 2017 wurde er zum Ritter der französischen Ehrenlegionernannt.Charles-Edouard Bouée hat wegweisende Bücher über modernesManagement und China wie "China's Management Revolution - Spirit,Land, Energy" (Palgrave Macmillan, 2011) verfasst. Sein Buch "LightFootprint Management: Leadership in Times of Change" (Bloomsbury,2013) ist ein aufschlussreicher Leitfaden für Manager, wieUnternehmen den wachsenden Herausforderungen in einer - auchgeopolitisch - immer unsichereren Welt erfolgreich begegnen können.Sein neuester Roman, "La Chute de l'Empire humain" (Grasset, März2017), widmet sich dem Thema Künstliche Intelligenz, drei Jahre nachder Veröffentlichung von "Confucius et les automates" (Grasset,2014). Seine Bücher wurden ins Chinesische und Japanische übersetzt.Charles-Edouard Bouée arbeitet aus den Roland Berger-Büros inMünchen, Shanghai und Paris.Über Stefan SchaibleStefan Schaible, 1968 in München geboren, ist seit Juni 2014stellvertretender CEO von Roland Berger. Schaible verantwortetaußerdem die Region Deutschland und Zentraleuropa (Schweiz, Mittel-und Osteuropa sowie die CIS-Länder).Stefan Schaible ist Spezialist für die Beratung des öffentlichenSektors und des Financial Services-Bereichs. Zudem begleitet er großeInfrastrukturprojekte sowie große Unternehmenstransformationen.Schaible ist anerkannter Experte für globale Trends wie dieveränderte Rolle des Staates, eine nachhaltige Entwicklung sowieDigitalisierung.Stefan Schaible studierte an der Universität Konstanz Chemie undJura. Seine berufliche Laufbahn begann er 1997 bei Roland Berger.2001 wurde er zum Partner gewählt. Seit 2004 leitet er die Beratungfür den öffentlichen Sektor und war bis zu seiner Wahl zumstellvertretenden CEO im Jahr 2014 Leiter des internationalenKompetenzzentrums Civil Economics, Energy & Infrastructure.Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Roland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.com