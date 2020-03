Charles & ColvardIst es endlich vollbracht, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Mandarin Oriental":

Am 30.03.2020, 08:12 Uhr notiert die Aktie Charles & Colvard an ihrem Heimatmarkt NASDAQ CM mit dem Kurs von 0.69 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Charles & Colvard einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Charles & Colvard jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Charles & Colvard-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Charles & Colvard vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (2,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 265,5 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 0.684 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Charles & Colvard eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,48 liegt Charles & Colvard unter dem Branchendurchschnitt (75 Prozent). Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 30,44 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Charles & Colvard mit einer Rendite von -33,98 Prozent mehr als 43 Prozent darunter. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,02 Prozent. Auch hier liegt Charles & Colvard mit 43 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.