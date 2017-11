Der Charles Bronfman Prize nimmt Nominierungen für 2018 entgegen; mit 100.000 USD dotierte jährliche Auszeichnung würdigt humanitäres Engagement von Personen unter 50

New York (ots/PRNewswire) - Der Charles Bronfman Prize(http://www.thecharlesbronfmanprize.com/) hat heute weltweit zuNominierungen für die Preisvergabe 2018 aufgerufen. Mit dem Preiswerden jährlich Vision und Tätigkeiten von Einzelpersonen oder Teamsgeehrt, die noch nicht 50 Jahre alt sind, deren innovative humanitäreArbeit durch jüdische Werte geprägt ist, welche die Welt verbessertund die künftige Generationen inspiriert.Die Nominierungsfrist läuft am 12. Januar 2018 ab. Formulare undRichtlinien für die Nominierung sind auf der Website des Preises(http://thecharlesbronfmanprize.com/nomination-process) zu finden.Eine international anerkannte Jury(http://www.thecharlesbronfmanprize.com/international-judges) wähltdie Preisträger des Jahres 2018 aus. Die Vergabe geschieht gemäß derAuswahlkriterien (http://thecharlesbronfmanprize.com/nomination-process/evaluation-criteria). Der Preis in Höhe von 100.000 USD wird imFrühherbst 2018 bekannt gegeben.Der Preis wurde 2004 von Ellen Bronfman Hauptman und StephenBronfman(http://www.thecharlesbronfmanprize.com/about-the-prize/founders) undihren Ehepartnern Andrew Hauptman und Claudine Blondin Bronfman(http://www.thecharlesbronfmanprize.com/about-the-prize/founders) zuEhren ihres Vaters Charles Bronfman und dessen Werten undInvestitionen in junge Menschen und deren Potenzial zur Verbesserungder Welt ins Leben gerufen."Jede einzelne der 15 herausragenden Persönlichkeiten, welche denCharles Bronfman Prize erhalten haben, erinnert uns an die Macht desEngagements, der Leidenschaft und des Mutes bei der Arbeit an denProblemen der Gegenwart", sagte Ellen Bronfman Hauptman für dieBegründer des Preises. "Die Preisträger haben als Vorbilder und mitEngagement im Bewusstsein ihrer Geschichte, des Erbes und derkulturellen Identität gehandelt."Die vorigen Preisträger haben in einer breiten Palette von Feldernweltweit Spuren hinterlassen, darunter bei Fragen von Flüchtlingenund Immigration, der Umwelt, in Bildungs- und Gesundheitswesen, beiMenschenrechten, Behinderten und Veteranen.Die Charles Bronfman Prize Foundation, eine Körperschaft nach derUS-Richtlinie 501(c)(3) mit Sitz in New York, vergibt den Preis.Weitere Informationen über Charles Bronfman, den Preis sowie vorigePreisträger und deren Errungenschaften erhalten Sie unterwww.TheCharlesBronfmanPrize.com.Zu den vorigen Preisträgern gehören: David Lubell, WelcomingAmerica (http://www.welcomingamerica.org/); Etgar Keret(http://www.etgarkeret.com/), israelischer Autor, Erzähler undFilmemacher; Rebecca Heller, International Refugee Assistance Project(http://www.refugeerights.org/); Sam Goldman, d.light(http://www.dlight.com/); Eric Rosenthal, Disability RightsInternational (http://www.driadvocacy.org/); Eric Greitens, TheMission Continues (https://www.missioncontinues.org/); Karen Tal,Education Insights; Jared Genser, Freedom Now(http://www.freedom-now.org/); Sasha Chanoff, RefugePoint(http://www.refugepoint.org/); Mike Feinberg und Dave Levin,Knowledge is Power Program (KIPP) (http://www.kipp.org/); RachelAndres, Jewish World Watch's Solar Cooker Project(http://www.jww.org/); Dr. Amitai Ziv, Israel Center for MedicalSimulation (https://www.msr.org.il/); Dr. Alon Tal, israelischesArava Institute for Environmental Studies (http://arava.org/); JayFeinberg, Gift of Life Bone Marrow Foundation(https://www.giftoflife.org/).Medienkontakt; Martin Irom, martinirom@gmail.com, 212-362-5260,516-567-4348.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/594326/The_Charles_Bronfman_Prize_Logo.jpgOriginal-Content von: The Charles Bronfman Prize Foundation, übermittelt durch news aktuell