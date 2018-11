Charles Bronfman Preis nimmt ab sofort Nominierungen für 2019 an; jährlicher Preis von 100.000 USD ehrt junge Menschenfreunde

New York (ots/PRNewswire) - Der The Charles Bronfman Prize(http://www.thecharlesbronfmanprize.com/) gab heute seinen weltweitenAufruf für Nominierungen für 2019 bekannt. Der jährliche Preis inHöhe von 100.000 USD wird an eine Person oder eine Gruppe vonPersonen verliehen, deren innovative humanitäre Arbeit sich anjüdischen Werten orientiert und die Welt wesentlich verbessert hat.Stichtag für die Einreichung von Nominierungen ist der 15. Januar2019. Nominierungsformulare und Richtlinien finden Sie auf derPreis-Website (https://thecharlesbronfmanprize.org/nominations/).Eine internationale Jury wird dann den Preisgewinner für 2019auswählen und im Herbst 2019 bekanntgeben.Charles Bronfman ist ein Visionär auf der Suche nach innovativen,kühnen Ideen zur Verbesserung der Welt. Sein Engagement fürInvestitionen in hervorragende junge Führungskräfte motivierte seineKinder, Ellen Bronfman Hauptman und Stephen Bronfman sowie derenEhepartner Andrew Hauptman und Claudine Blondin Bronfman, im Jahr2004 zu seinen Ehren den Charles Bronfman Preis ins Leben zu rufen.Seither feiert dieser Preis die Inspiration und den Einfluss vonhumanitär gesinnten Menschen unter 50, deren Bemühungen künftigeGenerationen inspirieren."Die außergewöhnlichen Menschen, die mit dem Charles BronfmanPreis ausgezeichnet werden, schaffen Lösungen für die dringendenProbleme unserer Zeit", sagt Ellen Bronfman Hauptman im Namen derGründer des Preises. "Wir suchen nach Innovatoren undSystemveränderern, die Organisationen und Werke mit positivenAuswirkungen auf Millionen von Menschen rund um die Welt schaffen,und versuchen, Aufmerksamkeit auf sie zu lenken.""Wir sind ausgesprochen stolz", fügt Stephen Bronfman hinzu, "dassallein in den letzten Wochen drei unserer Preisgewinner bedeutendeAnerkennung von anderen erhalten haben."Rebecca Heller, Direktorin und Mitbegründerin des InternationalRefugee Assistance Project und Preisträgerin des Jahres 2015, wurdezum "Genius Fellow (https://www.nytimes.com/2018/10/04/arts/macarthur-foundation-fellowship.html)" der MacArthur Foundation für 2018ernannt. Sasha Chanoff, Preisträger für 2010 sowie Gründer undgeschäftsführender Direktor von RefugePoint, wurde mit dem Preis derSchwab Foundation / World Economic Forum Social Entrepreneur of theYear Award (https://www.refugepoint.org/2018/09/24/refugepoint-leaders-amy-slaughter-and-sasha-chanoff-honored-as-schwab-foundation-social-entrepreneurs-of-the-year/) ausgezeichnet. Und der wegweisendeBericht mit dem Titel Infanticide and Abuse: The torture and deathsof children with disabilities in Kenya (zum Thema "Kindestötung und-misshandlung: Folter und Tod von behinderten Kindern in Kenia") vonEric Rosenthal, dem Preisträger für 2013 und Gründer undgeschäftsführenden Direktor der Organisation Disability RightsInternational, wurde von BBC World News(https://youtu.be/t8GiXXbzuhI) sowie anderen internationalen Medienvorgestellt."Diese und alle anderen Preisträger(https://thecharlesbronfmanprize.org/recipients-at-a-glance/) sindfür uns wie Familienangehörige", bemerkt Charles Bronfman. "DiePreisverleihung ist erst der Beginn unserer Beziehung mit ihnen."Ihr weltweiter Einfluss erstreckt sich auf viele verschiedeneBereiche, wie z. B. Umweltschutz, Medizin, Bildung, humanitäre Hilfeund Menschenrechte.Der Preis wird von der Charles Bronfman Prize Foundationverliehen, einer gemeinnützigen Gesellschaft gemäß US-SteuerrechtArtikel 501(c(3) mit Sitz in New York.Pressekontakt:: Martin Irom, martinirom@gmail.com, 212-362-5260, 516-567-4348Logo - https://mma.prnewswire.com/media/594326/The_Charles_Bronfman_Prize_Logo.jpgOriginal-Content von: The Charles Bronfman Prize Foundation, übermittelt durch news aktuell