Hamburg (ots) -Mit dem bisherigen Verkaufserlös des Kochbuchs "Kiezküche -Refugees Welcome", das Rezepte von Geflüchteten aus Afghanistan,Syrien, Eritrea und anderen Ländern vereint, konnten bereits mehrereFlüchtlingsprojekte unterstützt werden. Im Januar ist eineDirektspende in Höhe von 10.000 Euro an den FC St. Pauli und dessensoziale Seite Kiezhelden geflossen. Der Beitrag kommt der erfahrenenArbeitsgruppe Refugees zugute und wird von ihr auf verschiedeneInitiativen verteilt. Außerdem konnte das Ziel umgesetzt werden,Geflüchtete aus dem Buch mit Direkthilfe zu unterstützen: Kurz vorWeihnachten ermöglichte die Kiezküche die Zusammenführung einersyrischen Familie in einer eigenen Wohnung.Für Houda, Ghafek, Bayan und Omar hat sich nach mehr als einemJahr Flucht getrennt voneinander ein Herzenswunsch erfüllt: endlichwieder zusammen sein und sich in einem richtigen zuhause ein neuesLeben fernab der kriegsgebeutelten Heimat aufbauen zu können. Dassnun auch wieder gekocht werden kann, freut vor allem Houda, die ihreFamilie täglich mit syrischen Spezialitäten verwöhnt, um ein StückHeimat nach Hause zu holen. Auch bei anderen Geflüchteten hat sichviel getan: Der begabte syrische Zuckerbäcker Abdelrahman Mando plantmit einem Freund eine eigene Patisserie zu eröffnen.Neben Rezepten von Geflüchteten und Porträts über Vereine wieSea-Watch e.V., kommen auch Prominente wie Dunja Hayali, Bela B oderNeven Subotic im Buch zu Wort. Darüber hinaus haben sich in denletzten Monaten mehr als 50 weitere Prominente - darunter dieStarköche Tim Mälzer und Steffen Henssler, Sportlegende Uwe Seeleroder Topmodel Eva Padberg - für das Projekt stark gemacht.Das Kochbuch ist mit viel Herzblut und durch die Unterstützungausschließlich ehrenamtlicher Helfer entstanden ist. Es ist zum Preisvon 24,90 Euro unter www.kiezkueche.com, in den Fanshops des FC St.Pauli und in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich.