Charité-Virologe Drosten: Es wäre mit 278.000 Corona-Todesopfern zu rechnen

Osnabrück (ots) - Charité-Virologe Drosten: Es wäre mit 278.000Corona-Todesopfern zu rechnenRuf nach Verbot von Großveranstaltungen - Kassenarztchef Gassen: Virus wirdnicht mehr verschwindenOsnabrück. Der Chef-Virologe der Berliner Charité hält es für möglich, dass inDeutschland langfristig eine Viertelmillion Menschen am Coronavirus sterbenwerden. Das Virus werde sich erst dann nicht weiter verbreiten, wenn zwei vondrei Menschen zumindest vorübergehend immun seien, weil sie die Infektion schonhinter sich hätten, sagte Christian Drosten, Direktor des Instituts fürVirologie der Charité, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ)."Bei einer Gesamtbevölkerung von 83 Millionen wären zwei Drittel fast 56Millionen Menschen, die sich infizieren müssten, um die Ausbreitung zu stoppen.Bei einer Mortalität von 0,5 Prozent wäre in dem Fall mit 278.000Corona-Todesopfern zu rechnen", erklärte Drosten.Solch eine Berechnung mache allerdings "wenig Sinn", weil die Zeitkomponentefehle, erklärte Drosten weiter. "Bei langsamer Verbreitung werden Corona-Opferin der normalen Todesrate verschwinden." Jedes Jahr stürben in Deutschland850.000 Menschen. Das Altersprofil sei ähnlich wie bei den Todesfällen durch dasneue Virus. Mit einem für alle verfügbaren Impfstoff gegen das Coronavirusrechnet Dorsten "nicht vor Sommer nächsten Jahres".Auch Kassenarztpräsident Andreas Gassen geht davon aus, dass sich ein Großteilder Bevölkerung anstecken wird, bevor die Ausbreitung zu einem wirklichen Haltkommt. "Das mag für den Laien schockierend wirken, ist aber nüchtern betrachtetnichts Bedrohliches: Es gibt Viren, die praktisch jeden mindestens einmalbefallen. Zum Beispiel Herpes und Influenza", sagte der Vorstandsvorsitzende derKassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) der "NOZ". Man spreche in dem Fall voneiner "Durchseuchung" der Gesellschaft, die dann letztlich zu einer ArtHerden-Immunität führe."Auch das Coronavirus dürfte nicht verschwinden", sagte Gassen. Die Frage sei,wie lange die "Durchseuchung" dauere. "Das kann vier oder fünf Jahre dauern. Jeschneller es geht, je größer ist die Herausforderung für das Gesundheitswesen.Aber dass wir selbst bei einem weiteren raschen Anstieg der Fälle an Grenzenstoßen, sehe ich definitiv nicht." Derzeit sei Corona "eher eine mediale alseine medizinisch relevante Infektion", sagte Gassen.Virologe Drosten forderte zur Eindämmung des Virus ein Verbot vonGroßveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. "Die Schweizer sagen alleVeranstaltungen mit mehr als 1000 Personen ab. Eine solche bindende Obergrenzewäre auch für Deutschland extrem hilfreich", das würde auch den VeranstalternRechtssicherheit geben, sagte der Forscher. "Volle Stadien mit Zehntausenden vonFans - gerade in Gegenden wie dem vom Coronavirus jetzt stark betroffenenRheinland - müssten aus medizinischer Sicht eigentlich gestoppt werden", mahnteDrosten.Für bundesweite Schulschließungen ist die Zeit aus Sicht des Charité-Expertennoch nicht gekommen: "Die Idee ist gut. Aber das ist eine Maßnahme, die wir derGesellschaft nur einmal zumuten können", so der Virologe. "Wir sollten dieseKarte aufbewahren, damit wir sie im Herbst ziehen können, oder im Juni, wenn unsdas Virus keine 'Sommerpause' beschert. Jetzt wäre es wohl noch zu früh."Drosten befürchtet, dass eine rasante Ausbreitung in Deutschland nicht mehrverhindert werden könne. "Wir stoßen an Grenzen. Die Sorge ist berechtigt, dasswir das Coronavirus nicht in den Griff bekommen und am Beginn einer pandemischenWelle stehen", sagte er. Die Lage sei für die Gesundheitsämter mancherorts sehrschwierig. "Wir bekommen Rückmeldungen, wonach die Mitarbeiter kapitulieren. Siesind personell nicht mehr in der Lage, die notwendigen Kontrollen durchzuführen.Kontaktpersonen werden nicht gleich getestet. Bei Menschen in Quarantäne wirdnicht geprüft, ob sie wirklich zu Hause bleiben. Die Gesundheitsämter kommennicht mehr hinterher."