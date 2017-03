"Charité"-Star muss im Krankenhaus weinen

Hamburg (ots) - Für Alicia von Rittberg (23), Hauptdarstellerinder neuen ARD-Krankenhausserie "Charité", käme ein medizinischerBeruf privat nicht infrage. "Zwischen Abitur und Studium habe ich aufReisen freiwillig in Krankenhäusern geholfen", erzählte dieSchauspielerin im Interview mit GALA (Ausgabe 12/17, ab morgen imHandel). "Dabei habe ich gemerkt, dass ich nicht die Richtige dafürwar. Mir ging das alles so nahe. Ich musste dann immer mitweinen, unddas bringt ja keinem was."In "Charité" spielt Alicia von Rittberg eine rebellische jungeFrau, die Ende des 19. Jahrhunderts davon träumt, Ärztin zu werden.Privat studiert sie neben ihren Schauspiel-EngagementsWirtschaftswissenschaften. "Dieses Jahr werde ich fertig", verrietsie GALA. "Während des ,Charité'-Drehs habe ich auch Prüfungen an derUni geschrieben. Das war manchmal schon alles ganz schön viel. Undtrotzdem würde ich es wieder genau so machen."Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell