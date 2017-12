Charismatischer Rennwagen: 60 Jahre SKODA 1100 OHC (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA 1100 OHC ist ein bedeutender Meilenstein des 116-jährigenMotorsportengagements von SKODA- Leichter Gitterrohrrahmen, bis zu 200 km/h Spitze und eineLiterleistung von 85 PS unterstreichen die Fertigkeiten derSKODA Ingenieure- Eines von nur zwei erhaltenen Exemplaren des offenen Sportwagensgehört zu den Highlights des SKODA Museums in Mladá Boleslav- Video zum SKODA 1100 OHC unter https://vimeo.com/245149367Vor 60 Jahren hat SKODA das erste Exemplar des SportprototypenSKODA 1100 OHC fertiggestellt. Der offene zweisitzige Rennwagen mitder internen Typenbezeichnung 968 wies eine Reihe wegweisendertechnischer Innovationen auf. SKODA baute zunächst zwei offeneFahrzeuge, die für Langstreckenrennen vorgesehen waren. 1959entstanden auf dieser Basis dann zwei Coupés. Einer der offenen rotenRenner gehört heute zu den Highlights des SKODA Museums in MladáBoleslav."Der SKODA 1100 OHC ist ein Paradebeispiel für tschechischeIngenieurs- und Konstruktionskunst", sagt Andrea Frydlová, Leiterindes SKODA Museums. "Der Wagen zählt zu den Meilensteinen des116-jährigen Motorsportengagements von SKODA", so Frydlová weiter.SKODA begann im Frühjahr 1956 mit der Entwicklung des Zweisitzers.Der SKODA 1100 OHC wird von einem vorne längs eingebautenReihenvierzylinder mit zwei Nockenwellen im Zylinderkopf angetrieben.Aus 1.089 Kubikzentimetern Hubraum schöpft er eine Leistung von 92 PSbei 7.700/min, die Höchstdrehzahl liegt bei 8.500/min. EineLiterleistung von 85 PS war zu seiner Zeit aufsehenerregend. AlsTreibstoff verwendete SKODA hochoktaniges Flugbenzin.Mit einem Radstand von 2.200 Millimetern, einer Gesamtlänge von3.880 Millimetern, einer Breite von 1.430 Millimetern und nur 964Millimetern Höhe ist der Rennwagen ausgesprochen flach und gestreckt.Mitsamt der sehr leichten Karosserie aus glasfaserverstärktemKunststoff (GFK) wiegt der offene SKODA 1100 OHC nur 550 Kilogramm.Dieser extreme Leichtbau trägt wesentlich zur enormen Beschleunigungund einer Höchstgeschwindigkeit von - je nach Achsübersetzung - 190bis 200 km/h bei. Eine ebenso große Rolle spielt der niedrigeLuftwiderstand der Karosserie. In einer ersten Entwicklungsstufebesaß der Renner noch versenkbare Klappscheinwerfer, die jedoch baldeiner praktikableren Lösung weichen mussten: fest eingebautenFrontscheinwerfern mit aerodynamischer Verkleidung aus Plexiglas.Anders als die Vorgängermodelle SKODA SPORT und SUPERSPORT, dieauf dem robusten Fahrwerk des Serienmodells SKODA 1101 basierten, istder 1100 OHC ein reiner Prototyp. Die konstruktive Basis bildet einaus dünnwandigen Rohren geschweißter Gitterrohrrahmen. Seineausgezeichneten Fahreigenschaften verdankt der Wagen seiner fastidealen Gewichtsverteilung. Mit einem 75 Kilogramm schweren Fahrerliegt das Verhältnis bei 49,7 zu 50,3 Prozent zugunsten derangetriebenen Hinterachse. Die Kupplung, das Fünfganggetriebe und dasVerteilergetriebe befinden sich hinten und bilden eine gemeinsameMontageeinheit. Modern war Ende der 1950er-Jahre auch dieDrehstabfederung der 15-Zoll-Speichenräder. Vorn werden die Räder aneiner Trapezquerlenkerachse geführt, hinten an einer Pendelachse mitLängslenkern.Der erste öffentliche Auftritt des Sportwagens endete gleich mitdem ersten Sieg. Der erfahrene Werksfahrer Miroslav Fousek gewann amSteuer des SKODA 1100 OHC Ende Juni 1958 ein Rennen auf derstädtischen Rundstrecke in Mladá Boleslav. Neben Siegen beiheimischen Sportveranstaltungen erzielten weitere Piloten Erfolge imAusland. Angesichts der schwierigen politischen Lage in den späten1950er- und frühen 1960er-Jahren beschränkten sich die Einsätze derRennwagen aus Mladá Boleslav auf sozialistische Länder.Außer den zwei offenen, Ende 1957 gebauten Fahrzeugen mitGFK-Karosserie fertigte SKODA 1959 auch zwei Exemplare des 1100 OHCCoupés mit einer geschlossenen Karosserie aus Aluminiumblech. Selbstbei dieser Version gelang es den Ingenieuren, ein sehr niedrigesGesamtgewicht von nur 618 Kilogramm zu erzielen und dieherausragenden Fahrleistungen der offenen Variante beizubehalten.Die beiden Coupés wurden einige Jahre später bei Unfällen imöffentlichen Straßenverkehr schwer beschädigt. Derzeit arbeiten dieRestauratoren in der Werkstatt des SKODA Museums intensiv an derWiedergeburt eines SKODA 1100 OHC Coupés auf Basis des erhaltengebliebenen Fahrwerks und der Aggregate eines der Fahrzeuge.Einer der SKODA 1100 OHC ist im Besitz des britischen ImporteursSKODA UK, der ihn vor allem bei Events im Vereinigten Königreicheinsetzt. 