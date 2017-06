Chargenrückruf Novalac in Österreich / Produkte in Deutschland nicht betroffen

Köln (ots) - In Österreich hat das Unternehmen Medis GmbH zweiChargen der dort von ihm vertriebenen Säuglingsnahrung "Novalac 1"und "Novalac CC" vorsorglich zurückgerufen. Der Rückruf gilt nichtfür die in Deutschland von der Careforce Pharma GmbH vertriebenenChargen von "Novalac 1", da die betroffenen Chargen nicht nachDeutschland geliefert wurden. Die Säuglingsnahrung "Novalac CC" wirdin Deutschland nicht vertrieben.Hintergrund des Rückrufs ist ein möglicherweise erhöhter Gehalt anGlycidyl-Fettsäureestern und 3-MCPD in den beiden betroffenenProduktchargen. Beide Fettsäureester entstehen bei der Verarbeitungder verwendeten pflanzlichen Öle - diese Öle sind notwendig, damitSäuglingsnahrungen hinsichtlich des Fettsäureprofils möglichstmuttermilchnah sind. Das Fettsäureprofil von "Novalac 1" entsprichtden gesetzlichen Vorschriften für Säuglingsnahrungen.Der Rückruf in Österreich ist somit als Vorsorgemaßnahme zuverstehen. Bei Medis in Österreich und ebenso bei Careforce inDeutschland genießen die Qualität der Produkte und die Sicherheit derVerbraucher höchsten Stellenwert.Wurden Produkte aus Österreich erworben, sind die betroffenenChargen an folgenden Kennzeichnungen auf dem Dosenboden zu erkennen:"Novalac 1": Chargen-Nr. 9828301, EXP 01/09/2019,"Novalac CC": Chargen-Nr. 45405, EXP 23/09/2018."Novalac 1", das in Deutschland erworben wurde oder im Handelerhältlich ist, ist von dem Rückruf nicht betroffen.Pressekontakt:Herausgeber:careforce pharma GmbHFrau Sabrina ScholzHorbeller Straße 1150858 KölnTel.:0049-(0)2234-2036-240Fax: 0049-(0)2234-2036-44Email: sabrina.scholz@careforce.deRedaktion:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationFrau Barbara KlugeEupener Straße 6050933 KölnTel.: 0049-(0)221-77543-0Tel.: 0049-(0)221-77543-21Email: barbara.kluge@medizin-pr.deOriginal-Content von: Careforce Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell