Chargeback: Kreditkartenzahlungen einfach zurückfordern

Berlin (ots) - Nach dem Urlaub bucht das Hotel plötzlich nochmalGeld ab, die Fluggesellschaft hat das Geld für einen Flug eingezogenund der findet dann nicht statt, oder der Kontoauszug weißtbetrügerische Zahlungen auf - alles Fälle, in denenKreditkartenbesitzer mithilfe des Chargeback-Verfahrens ihr Geldzurückholen können. Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztiperklärt, wie Verbraucher am besten vorgehen.Mehr als 35 Millionen Kreditkarten gab es laut Zahlen derBundesbank 2017 in Deutschland. Wer eine Kreditkarte hat, sollteregelmäßig die Abbuchungen prüfen. Bei ungerechtfertigten Zahlungensollten sich Verbraucher zunächst an die abbuchende Firma wenden:"Machen Sie das am besten schriftlich", rät Josefine Lietzau,Expertin für Kreditkarten bei Finanztip. "Den Schriftwechselbenötigen Sie häufig als Nachweis für das Chargeback-Verfahren."Weigert sich der Anbieter, das Geld zurückzuzahlen, können sichVerbraucherinnen und Verbraucher direkt an die Bank wenden, von dersie die Kreditkarte haben.Schnell und hartnäckig sein, zahlt sich ausLietzau rät, schnell aktiv zu werden, denn für dasChargeback-Verfahren gilt ab dem Datum der Abbuchung in der Regeleine Frist von 120 Tagen. Für die Reklamation vonKreditkartenbuchungen stellen Banken online oder in der FilialeFormulare bereit. Wichtig: Es kann passieren, dass die Mitarbeiterangeblich noch nie von dem Verfahren gehört haben. Lietzau: "BleibenSie hartnäckig und verlangen Sie die Formulare! Dann einfach denpassenden Reklamationsgrund ankreuzen und gemeinsam mit dennotwendigen Nachweisen an die Bank schicken."Reklamation und Entschädigung sind nur einmal möglichDie Unterlagen sollten unbedingt vollständig sein. Fordert dieBank weitere Nachweise an, sollten Kunden diese schnell liefern."Denn jede Transaktion können Sie nur einmal reklamieren", sagtLietzau. "Wenn Sie einmal scheitern, ist die Chance vertan!"Entschädigt werden Kunden auch nur einmal - sie dürfen die Zahlungnicht reklamieren, wenn sie bereits eine Rückerstattung vom Händlerbekommen haben.Das Geld von der insolventen Airline zurückholenGeht die Airline pleite - wie beispielsweise jüngst bei Niki, AirBerlin und Germania -, können Kunden das Geld zurückfordern, sofernsie direkt bei der Airline gebucht und mit Kreditkarte bezahlt haben.Schwieriger wird es, wenn der Flug über einen Reisevermittler gebuchtwurde. Viele Banken leiten dann zwar das Chargeback-Verfahren ein unddie Kunden bekommen ihr Geld zurück. "Rechtlich ungeklärt jedoch istdie Situation danach. Wir wissen von Verbraucherinnen undVerbrauchern, dass die Vermittler das Geld zurückfordern", sagtLietzau. "Sollten Sie nach dem Reklamieren des Flugpreises Ärger miteinem Vermittler haben, reagieren Sie auf jeden Fall auf dasSchreiben und erklären Sie, dass Sie wegen nicht erbrachter Leistungnicht zahlen."Weitere Informationen http://ots.de/Te5Y3E