ChargePoint sichert sich Investitionen in Höhe von 82 Millionen US-Dollar, um E-Mobilität in Europa voranzutreiben

Daimler führt Finanzierungsrunde an und unterstreicht gemeinsamesEngagement für Europas umfassendstes EV-LadenetzwerkCampbell, Kalifornien und Stuttgart, Germany (ots/PRNewswire) -ChargePoint (http://www.chargepoint.com/), das weltweit größteLadenetzwerk für Elektrofahrzeuge (EV), gibt heute bekannt, dass essich ein anfängliches Finanzierungvolumen in Höhe von 82 MillionenUS-Dollar gesichert hat, das Teil einer größeren Finanzierungsrundeist. Hauptinvestor des Projektes ist Daimler. Das First Closing deraktuellen Finanzierungsrunde ist das größte in der Geschichte desUnternehmens aus dem Silicon Valley. Die Investition hat das Ziel,die Expansion des Ladenetzwerks nach Europa zu unterstützen und soden Umstieg der Region auf E-Mobilität voranzutreiben.Auch die bestehenden Investoren BMW i Ventures, Linse Capital, RhoCapital Partners und Braemar Energy Ventures beteiligten sich an deraktuellen Finanzierungsrunde. ChargePoint hat bislang mehr als 255Millionen US-Dollar eingesammelt - ein Beleg für sein erfolgreichesGeschäftsmodell, das ein gemeinsames, weltweites Engagement fürElektromobilität unterstreicht. Immer mehr Fahrzeuge werdenelektrifiziert, so auch Lastwagen und Busse. Dank der neuenFinanzmittel wird ChargePoint dafür bereit sein."Die Automobilindustrie steht an einem Wendepunkt, da weltweitimmer mehr Fahrzeuge mit modernsten elektrischen Antriebssystemen aufden Markt kommen", erklärt Pasquale Romano, CEO von ChargePoint. "Diebeträchtliche Investition unseres Hauptinvestors Daimler sowieanderer Parteien unterstreicht ein weltweites gemeinsames Engagementfür E-Mobilität und legt den Grundstein für Europas umfassendstesLadenetzwerk."Dank ChargePoint können Autofahrer in Nordamerika ihrElektrofahrzeug schon heute überall einfach aufladen. Das Netzwerkverfügt über mehr als 33.000 Ladepunkte. Tausende Fahrer setzen fürdas Aufladen auf ChargePoint, mehr als 6.500 Unternehmen nutzen dieMarke, um die Fahrzeuge ihrer Mitarbeiter, Kunden, Flotten und Mieterzuverlässig mit Strom zu versorgen. Nun will ChargePoint europäischenElektroauto-Fahrern den gleichen Komfort bieten, der den Ladevorgangmühelos macht.ChargePoint gibt zudem die Berufung von Axel Harries, Daimler AG,in das Board of Directors bekannt. Harries blickt auf einelangjährige Zusammenarbeit mit Daimler zurück, wo er bereits diverseManagementaufgaben innehatte, unter anderem als Vice President ofQuality und Geschäftsführer der Mercedes-Benz G GmbH sowie in denBereichen Commercial Vehicles und E-Business. In seiner aktuellenFunktion ist Harries mit dem Aufbau der neu gegründeten Division CASE(Connected, Autonomous, Sharing & Services, Electric Drive) vonDaimler betraut, die die Technologien und Innovationen für dieMercedes-Benz-Fahrzeuge der nächsten Generation entwickeln soll,insbesondere die neue Elektromarke EQ."Während wir den systematischen Ausbau unseres CASE-Ökosystemsbasierend auf unserer neuen Produktmarke EQ vorantreiben, bleiben wirauch offen für Partnerschaften und Kooperationen auf höchster Ebene.ChargePoint ist ein Unternehmen von Spezialisten im BereichLadelösungen für Elektromobilität, mit großem Fachwissen sowohl imBereich Hardware wie auch Software. Zusammen werden wir dasProduktportfolio an intelligenten Ladelösungen signifikant erweiternund dem Kunden ein umfassendes Premiumangebot für Elektromobilitätbieten können", sagt Axel Harries.ChargePoint ist der einzige Anbieter, der eine Ladelösung fürjeden Lebensbereich eines Elektroauto-Fahrers bietet: zuhause, beider Arbeit, in der Stadt oder unterwegs. Dieses umfassendeProduktportfolio versetzt ChargePoint in die Lage, für jeden Markt inEuropa die richtige Innovation zu bieten und den verschiedenenAnsprüchen von Fahrern gerecht zu werden. Die Hardware- undSoftwarelösungen von ChargePoint wurden von ausgewiesenen Experten imBereich E-Mobilität entwickelt. Sie erleichtern den Fahrern denLadevorgang und unterstützen die Eigentümer der Ladestationen durchbenutzerdefinierte Zugangskontrollen, Preisgestaltungs- undReporting-Tools sowie andere intelligente Funktionen. Neben seinemEngagement für die E-Mobilität durch innovative Technologien wirdChargePoint auf seiner langen Erfahrung aus Nordamerika bei derFörderung EV-freundlicher Richtlinien aufbauen und Partnerschaftenmit Entscheidungsträgern, Versorgungsunternehmen undAutomobilherstellern in Europa anstreben.Mehr als 20 europäische Länder bieten attraktive Anreize für denKauf von Elektrofahrzeugen, wodurch Europa bereits zweitgrößterEV-Markt der Welt ist. Da die Zahl der Elektroautos auf deneuropäischen Straßen zunimmt, ist der Bedarf an einem umfassendenLadenetzwerk größer denn je. Derzeit gibt es Dutzende Anbieter vonLade-Hardware, Software sowie Fahrernetzwerken für Elektroautos ineinem fragmentierten Markt. Sie alle funktionieren unterschiedlich,häufig müssen sich die Fahrer mit getrennten Accounts anmelden, wasden Ladevorgang mühsam und unübersichtlich macht.ChargePoint will der erste Anbieter sein, der den europäischenMarkt mit einer umfassenden Lösung beliefert, welche dieElektroauto-Fahrer überall unterstützt. Dank seiner Zusammenarbeitmit innovativen Unternehmen wie Daimler, einem der größten Herstellervon Oberklassefahrzeugen und ein Vorreiter in Sachen E-Mobilität,kann ChargePoint nun den Grundstein für Europas umfassendstes undintelligentestes Ladenetzwerk legen.Über ChargePointChargePoint ist das größte und offenste Ladenetzwerk fürElektrofahrzeuge (EV) weltweit. Es bietet mehr als 33.000 unabhängigbetriebene Ladepunkte sowie über 7.000 Standorte, die dieElektroauto-Fahrer einfach finden und nutzen können - sei es zuhause,bei der Arbeit, in der Stadt oder unterwegs. FührendeHardwarehersteller für Elektrofahrzeuge sowie andere Partnervertrauen auf das ChargePoint-Netzwerk, um die Daten derLadestationen online, über mobile Apps und in den Navigationssystemenführender Elektrofahrzeugmarken verfügbar zu machen.ChargePoint-Fahrer haben ihre Elektrofahrzeuge bereits über 21Millionen Mal aufgeladen, mehr als 80 Millionen Liter Benzin gespartund sind rund 840 Millionen benzinfreie Kilometer gefahren. WeitereInformationen auf www.chargepoint.com.Daimler im ÜberblickDie Daimler AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmender Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, DaimlerTrucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler FinancialServices gehört der Fahrzeughersteller zu den größten Anbietern vonPremium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellteNutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietetFinanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen, Geldanlagenund Kreditkarten sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit derErfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. AlsPionier des Automobilbaus gestaltet Daimler auch heute die Zukunftder Mobilität: Das Unternehmen setzt dabei auf innovative und grüneTechnologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, diefaszinieren und begeistern. Daimler investiert konsequent in dieEntwicklung alternativer Antriebe - von Hybridfahrzeugen bis zureinen Elektrofahrzeugen mit Batterie oder Brennstoffzelle - umlangfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Darüber hinaustreibt das Unternehmen das unfallfreie Fahren und die intelligenteVernetzung bis hin zum autonomen Fahren mit Nachdruck voran. DennDaimler betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, seinerVerantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden.Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezuallen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord-und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen nebenMercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt,sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und Mercedes me, die Markensmart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra und ThomasBuilt Buses und die Marken von Daimler Financial Services:Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial, Daimler Truck Financial,moovel, car2go und mytaxi. Das Unternehmen ist an den BörsenFrankfurt und Stuttgart notiert (Börsenkürzel DAI). Im Jahr 2015setzte der Konzern mit insgesamt 284.015 Mitarbeitern rund 2,9 Mio.Fahrzeuge ab. Der Umsatz lag bei 149,5 Mrd. Euro das EBIT betrug 13,2Mrd. Euro.Über CASECASE - diese Buchstaben prägen die Zukunft von Mercedes-Benz Cars.Sie stehen für die strategischen Säulen Vernetzung (Connected),autonomes Fahren (Autonomous), flexible Nutzung (Shared & Services)und elektrische Antriebe (Electric), die das Unternehmen intelligentmiteinander verbindet. Schon heute nimmt Mercedes-Benz Cars in allenvier Bereichen eine führende Rolle ein. So steht im Zentrum für alleAktivitäten im Bereich Vernetzung die digitale Marke Mercedes me, dieden Kunden per App, Website oder direkt im Auto Zugang zu einemumfassenden und personalisierten Dienstleistungsangebot gibt. Auf demWeg zum autonomen Fahren treibt Mercedes-Benz seit Jahren dieEntwicklung intensiv voran und setzt dabei immer wieder Maßstäbe.Dafür nutzen die Mercedes Ingenieure die sogenannte Sensor Fusion.Die Daten unterschiedlicher Sensoren wie Kameras, Ultraschall undRadar werden intelligent verknüpft und ausgewertet. Auch beim ThemaSharing ist der Erfinder des Automobils mit car2go Vorreiter. Mitrund zwei Millionen Nutzern ist das Unternehmen größter Anbieterweltweit beim free-floating Carsharing. Bei der Elektrifizierung desAntriebsstrangs folgt Mercedes-Benz einem ganzheitlichen Ansatz undentwickelt neben der Marke EQ mit einer Fahrzeugfamilie auch einganzheitliches Ökosystem, das neben dem reinen Fahrzeug einumfassendes Angebot rund um die Elektromobilität enthält. Diesesreicht von intelligenten Services über Energiespeicher für privateund gewerbliche Kunden sowie Ladetechnologien wie dem induktivenLaden bis hin zum nachhaltigen Recycling. 