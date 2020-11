Chaozhou Three-circle: Jetzt könnte alles passieren

Per 10.11.2020, 13:38 Uhr wird für die Aktie Chaozhou Three-circle am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 34.18 angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Komponenten".

Unsere Analysten haben Chaozhou Three-circle nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Chaozhou Three-circle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 92,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -4,82 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +97,39 Prozent im Branchenvergleich für Chaozhou Three-circle bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,39 Prozent im letzten Jahr. Chaozhou Three-circle lag 93,96 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Chaozhou Three-circle derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 24,84 , womit der Kurs der Aktie (34,18 ) um +37,6 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 29,4 . Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +16,26 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,59 Prozent und liegt damit 1,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 2,08). Die Chaozhou Three-circle-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

