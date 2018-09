Chaozhou, die Keramikhauptstadt Chinas, feiert Premiere am NYC Times Square

New York (ots/PRNewswire) - Am 24. September wurde dasMittherbstfest in China gefeiert. Am selben Tag wurde am Times Squaredas von der Regierung von Chaozhou produzierte Promo-Video derchinesischen Stadt Chaozhou gezeigt, die die Welt mit ihremKnochenporzellan in Staunen versetzen soll. Chaozhou, bekannt als dieKeramikhauptstadt Chinas, ist eine Kulturhauptstadt mit einer mehrals 2.000 Jahre alten Geschichte. Das Promo-Video überbrachte zudiesem besonderen Anlass die besten Wünsche und Grüße an die Chinesenauf der ganzen Welt, verdeutlichte aber auch den einzigartigen Charmeund das kulturelle Bewusstsein dieser Küstenstadt auf internationalerEbene.Keramik ist im In- und Ausland ein Kultursymbol für Chaozhou, dasie hier seit den Dynastien Tang und Song produziert wird. Heute hatsich die tausendjährige Keramikindustrie zur Kernindustrie vonChaozhou entwickelt und verfügt über eine der größtenProduktionsstätten für Keramik in ganz China. Die Stadt, die durchWissenschaft, Technologie und Innovation geprägt ist, hat sich zumZiel gesetzt, sich durch die Weiterentwicklung der traditionellenKeramikindustrie von der internationalen Konkurrenz abzuheben.Innovationen im 3D-Keramikdruck, fortschrittlicheMikrowellen-Hochgeschwindigkeitstrocknung und -Brennverfahren, F&Ebei elektronischen Komponenten für Keramik- undGlaskeramikanwendungen sind die wichtigsten Faktoren auf dem Weg derIndustrie zu einer automatischen, intelligenten und sauberenProduktion.Innovationen, die moderne Technologien mit traditionellerHandwerkskunst vereinen, finden sich auch in Holzschnitzereien,Stickereien und anderen immateriellen Kulturgütern der Stadt Chaozhouwieder. Ebenso wie die Keramik bieten traditionelle Handwerke mitihren neuen Elementen Möglichkeiten für eine bessere Entwicklung undführen so zu einem Aufschwung in modernen Industrien wie derHolzschnitzerei und der Herstellung bestickter Kleidung. Darüberhinaus sucht Chaozhou nach neuen Impulsen in aufstrebenden Branchen.In den folgenden drei Jahren sollen fünf Industriecluster mit einemGesamtwert von 50 Milliarden Yuan in fünf Bereichen entstehen:Keramik, Lebensmittel, neue Materialien, neue Energien undBiomedizin.Zu Beginn eines neuen Zeitalters legt Chaozhou, das östliche Torzu Guangdong, großen Wert auf Mut, Leidenschaft und Unternehmertumder lokalen Bevölkerung. Im Sinne einer qualitativ hochwertigenEntwicklung nutzt sie die historische Chance der Guangdong-HongKong-Macao Greater Bay Area, dem viertgrößten Wirtschaftraum derWelt, und plant eine differenzierte Entwicklung, um sich zu einerbesonderen und unverwechselbaren Stadt in den Wirtschaftsgürteln ander Küste Chinas zu entwickeln.Pressekontakt:Fr. LiTel: 86 20 83107576Original-Content von: The People's Government of Chaozhou Municipality, übermittelt durch news aktuell