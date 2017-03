"Chaos-Queens: Für jede Lösung ein Problem" im ZDF-"Herzkino" / Komödie nach dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautorin Kerstin Gier (FOTO)

Mainz (ots) -"Du bist nicht das Problem, du bist die Lösung!", tröstet Charly(Maxi Warwel) ihre beste Freundin Gerri (Katharina Wackernagel) nacheinem missglückten Selbstmordversuch. Doch um ihr chaotisches Lebenwieder in Ordnung zu bringen, muss Gerri ordentlich die Zähnezusammenbeißen. Mit der Komödie "Für jede Lösung ein Problem" zeigtdas ZDF am Sonntag, 19. März 2017, 20.15 Uhr, den ersten Film aus derneuen "Herzkino"-Reihe "Chaos-Queens". Neben Katharina Wackernagelund Maxi Warwel spielen in weiteren Rollen Janek Rieke, Roman Knizka,Inez Bjørg David, Eleonore Weisgerber und viele andere. Regie führteThomas Freundner. Das Drehbuch schrieben Wiebke Jaspersen und AglefPüschel nach dem gleichnamigen Roman von Bestsellerautorin KerstinGier.Mit Mitte 30 reicht es Gerri (Katharina Wackernagel), das Glückscheint einfach an ihr vorbei zu ziehen: Job, Liebe, Leben â^'überall Fehlanzeige. Trotz der Hilfe diverser Partnervermittlungenhat sie noch immer nicht den Mann fürs Leben gefunden - ihre besteFreundin Charly (Maxi Warwel) dagegen ist sogar schon schwanger. Auchihrer Mutter Dorothea (Eleonore Weisgerber) kann sie es nie Rechtmachen - die Sonntagsessen gleichen einem Spießroutenlauf. Als Gerridann auch noch ihren heißgeliebten Job als Arztroman-Autorinverliert, will sie ihrem tristen Dasein mit Wodka und Tabletten einEnde setzen. Doch zunächst schreibt sie sich noch einmal den Frustvon der Seele: In Abschiedsbriefen geigt sie ihrer Schwester Lulu(Inez Bjørg David), ihrer Mutter, ihrem Chef Adrian (Jannek Rieke)und sogar ihrem Vermieter (Thomas Chemnitz) ordentlich die Meinung.Dumm nur, dass der attraktive Zahnarzt Ole (Roman Knizka) ihrenSelbstmordversuch zum Scheitern bringt. Nun muss die entsetzte Gerrian allen Fronten Schadensbegrenzung betreiben.Pressemappe: http://ly.zdf.de/lFqq/http://herzkino.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/herzkinoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/chaosqueensPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell