Chaos-Keller, Abstellkammer des Vergessens? / Ordnung und Ordnungssysteme verhindern Unfälle in Nebenräumen

Wer schon länger in seiner Wohnung lebt, kennt dasProblem: Immer mehr "wichtige" Dinge sammeln sich an und müssenunbedingt aufgehoben werden. Um die Wohnung weiterhin einigermaßen inOrdnung zu halten, werden die vermeintlich unentbehrlichen Sachen inAbstellkammer oder Keller gelagert. Und genau diese Lagerung, diesich häufig vom Provisorium zur Dauerlösung entwickelt, führt zuUnfällen, wenn Kisten und Kartons als Stolperfallen im Kellerherumstehen. Ehe man sich versieht, kommt es zum Unfall. Vielleichthätte eine bessere Lichtquelle das verhindern können, aber genau diefehlte eben.Zur Einrichtung von Kellern und Abstellräumen rät die Aktion DASSICHERE HAUS (DSH):- Regale sollten direkt am Mauerwerk befestigt und so bemessen sein,dass alle Dinge systematisch darin Platz finden. Schwere Sachenunten, leichte oben lagern. Wer seine Kartons beschriftet, spart Zeitbeim Suchen.- Scharfe Kanten oder Gegenstände sollten nicht hervorstehen.- Eine gute Lichtquelle sorgt für Sicherheit und hilft, Gesuchtesleichter zu finden. Eine ausreichende Beleuchtung ist daher ein Muss.- Lampen dürfen nicht mit leicht brennbaren Materialien wie Zeitungenoder Stoffen abgedeckt werden: Wird das Licht versehentlich docheinmal brennen gelassen, kann das einen Brand auslösen.- Leitern stehen am besten in Griffweite, sofern obere Borde nurdamit zugänglich sind. Ein Stuhl ist keine Alternative!- Der Keller sollte abgeschlossen sein, wenn Kinder im Haushaltleben. Die lieben Kleinen sehen hier schnell eine "Fundgrube" undfinden Materialien zum Spielen, die ihnen gefährlich werden können.Manchmal hilft auch schon die ehrliche Frage an sich selbstweiter, ob man all die aufbewahrten Dinge wirklich braucht. DasAufräumen des Kellers oder Abstellraumes ist eine gute Gelegenheit,um auszumisten. Wahrscheinlich benötigt man das, was man seit fünfJahren nicht angefasst hat, nie wieder.Und was spricht dagegen, überzählige Möbel und Haushaltsgüter aufdem Flohmarkt zu verkaufen - außer, dass man am Ende einen schönenleeren Keller und eine schön gefüllte Geldbörse hat?Über die DSH:Die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH) informiert über Unfallgefahrenin Heim und Freizeit. Mit ihrer Arbeit will die gemeinnützige DSHdazu beitragen, die hohen Unfallzahlen zu senken: Pro Jahrverunglücken in Deutschland rund 3,2 Millionen Menschen durch einenHaushaltsunfall.