Chanticleer Holdings: Buzzword Bitcoin verliert an Reiz!

Lieber Leser,

heute war es wieder mal so weit. Ein US-amerikanischer Smallcap, nein sorry, Microcap, meldete, dass man in Zukunft auf den Bitcoin setzen möchte – und schwupps, die Aktie stieg zeitweise um +50%. Bei dem Unternehmen handelt es sich um die Chanticleer Holdings, die Ihnen nichts sagen wird. Aber dazu gleich noch mehr!

Die Muttergesellschaft von Hooters

Die Chanticleer Holdings wird unter dem US-Symbol: BURG an der US-Technologiebörse NASDAQ gehandelt. Warum BURG? Nun, weil es sich bei der Chanticleer Holdings um die Muttergesellschaft einer Burgerkette, nämlich Hooters, handelt. Hooters dürfte dabei auch dem ein oder anderen hier in Deutschland bekannt sein, hat das Unternehmen doch mal versucht hierher zu expandieren und u.a. Filialen in Frankfurt (Main) und Berlin eröffnet.

Hooters steht dabei für „Hupen“, womit die sekundären weiblichen Geschlechtsmerkmale (Brüste) gemeint sind. Denn bei Hooters handelt es sich um eine Burgerkette, bei der man (oder besser: Mann) von relativ freizügigen Damen bedient wird. Eine Sportsbar, bei der die ausschließlich weiblichen Bedienungen also quasi eine Art Cheerleader darstellen, beschreibt das Konzept wohl am besten.

Hooters setzt auf Bitcoin basiertes Treueprogramm!

So soll jeder Hooters Kunde in Zukunft im Rahmen eines Treueprogramms Bitcoins bekommen. So könne man mit dem Besuch eines Restaurants quasi indirekt Bitcoins „minen“, schrieb die Gesellschaft dazu. Grundsätzlich ja eine durchaus pfiffige Idee, aber ob das Unternehmen nur dadurch an der Börse fast +50% mehr wert sein sollte? Nun ja, bei einer Marktkapitalisierung von nur knapp 8 Mio. Euro ist zumindest der absolute Zuwachs an Börsenwert noch überschaubar.

Zumal man berücksichtigen muss, dass die Long Island Iced Tea Corp, die sich inzwischen tatsächlich in Long Blockchain Corp. (NASDAQ: LTEA) umbenannt hat, an einem Tag in der Spitze um +200% zulegen konnte und selbst heute noch mehr als 60 Mio. US-Dollar an der Börse wert ist. Trotzdem bleibe ich dabei: Was hier passiert ist absurd und intelligente Investoren sollten sich von solchen Aktien fern halten. Es sei denn, sie haben Interesse an einem ganz kurzfristigen Zock, den Sie dann aber richtig gut timen müssen.

Amazon wird uns dafür hassen, aber …

Sie erhalten den Top-Report „Der große Blockchain Boom“ bei uns heute trotzdem KOSTENLOS! Eigentlich kostet „Der große Blockchain Boom“ im Handel 25,90 €. Aber hier erhalten Sie ihn heute absolut KOSTENFREI! Wir senden Ihnen den Report mit dem Namen der Aktie, die vom Blockchain Boom profitieren wird KOSTENFREI zu!

Jetzt HIER klicken und mit dieser Aktie jetzt mal so richtig abkassieren!

Ein Beitrag von Sascha Huber.