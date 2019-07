Chant, Dance, be Happy - Spirituelles Wagenfest mit buntem Bühnenprogramm am Brandenburger Tor (FOTO)

Berlin (ots) -»Singen und Tanzen macht nicht nur glücklich, sondern ist einAusdruck innerer Freude.«Die Berliner Hare Krishna Gemeinde feiert ihr traditionelles RathaYatra Wagenfest am Sonnabend, 20. Juli 2019 am Brandenburger Tor.Seit 2016 wird das Fest am geschichtsträchtigen Pariser Platzgefeiert.Mit mehr als 500 Teilnehmern ist der Wagenumzug und das Fest amBrandenburger Tor in jedem Jahr ein einzigartiges Erlebnis mitbesonderem und farbenfrohen Ambiente.Die Atmosphäre begeistert viele Teilnehmer, viele Bilder und Filmewerden in den sozialen Netzwerken geteilt. Ein Film aus den Vorjahrenträgt den Titel »The historic Berlin Ratha Yatra.«Tauchen Sie ein in eine farbenfrohe und ungewohnte Welt vor demBrandenburger Tor: https://www.youtube.com/watch?v=D7CZUrB7--8Ablauf:11.45 Uhr Feierliche Eröffnung des Ratha Yatra vor demBrandenburger Tor mit Grußbotschaften u.a. vomKulturattaché der Botschaft Indiens in BerlinEhrengäste:Sacinandana SwamiKadamba Kanana SwamiRati Manjariab 12 Uhr Umzug entlang Unter den Linden bis zum Berliner Dom undzurück zum Brandenburger TorZwischenstopp am Lustgarten mit Kurzanspracheu.a. zur Bedeutung der Bhagavad-Gita für Wilhelm von Humboldt undandere deutsche Wissenschaftler1825 und 1826 publizierte Humboldt an der Berliner Akademie zweiAbhandlungen darüber, er bezeichnete dort die Bhagavad Gita als »...das schönste, ja vielleicht das einzig wahrhafte philosophischeGedicht, das alle uns bekannten Literaturen aufzuweisen haben«.Ab 15 Uhr Bühnenprogramm auf dem Pariser Platz mit Tanz,Performances, Konzert und vegetarischem/veganen Essen(Ende des Programms gegen 19 Uhr)Der Eintritt zum Fest ist frei.Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung.Mit dem Ratha Yatra Wagenfest wird auch in Berlin an dieJahrtausende alte hinduistische Tradition erinnert, die ihrenUrsprung in Puri im indischen Bundesstaat Orissa nahm.Mehr als nur religiöse TraditionBei diesem Fest geht es um mehr, als nur die Verehrung Krishnasauf die Strasse zu bringen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto»Mehr Toleranz für gelebte Religion in der Gesellschaft«. DerBerliner Hare Krishna Tempel beteiligt sich damit an der öffentlichenDiskussion mit Beiträgen und gelebter Spiritualität.Über die Hare Krishna BewegungDie Internationale Gesellschaft für Krishna Bewusstsein (ISKCON)wurde 1966 von A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada gegründet undfeiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum in Deutschland. Siegehört der Gaudiya-Vaishnava-Tradition Indiens an und begründet sichphilosophisch auf der Bhagavad-gita, der über 5.000 Jahre alten,heiligen Schrift Indiens.Die Mitglieder der ISKCON betreiben weltweit mehr als 600 HareKrishna Tempel, Restaurants und Bauernhöfe. Diese ziehen weltweitrund neun Millionen Gläubige pro Jahr an. In Berlin ist die ISKCONseit mehr als 30 Jahren aktiv.Pressekontakt:meko factoryAlbrechtstraße 16 | 10117 Berlin | Kalyana Giriraja Das+49 (0)173 30 44859iskcon@mekofactory.deOriginal-Content von: ISKCON Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell