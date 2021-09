Chanhigh: So könnte es weitergehen!

Der Chanhigh-Kurs wird am 15.09.2021, 05:50 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 0.4 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauwesen".

Unsere Analysten haben Chanhigh nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Chanhigh-Aktie beträgt dieser aktuell 0,49 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,4 HKD) liegt damit deutlich darunter (-18,37 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Chanhigh somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (0,45 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,11 Prozent), somit erhält die Chanhigh-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Chanhigh auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Chanhigh mit einem Wert von 7,14 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Bauwesen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 58,02 , womit sich ein Abstand von 88 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chanhigh-Aktie hat einen Wert von 22,22. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (60,38). Der RSI25 liegt bei 60,38, was bedeutet, dass Chanhigh hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Chanhigh.

