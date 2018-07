Changzhou Tronly New Electronics Materials: Was man jetzt noch wissen sollte!

Am 23.07.2018 ging die Aktie Changzhou Tronly New Electronics Materials an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 28,06 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Spezialchemikalien".Unsere Analysten haben Changzhou Tronly New Electronics Materials nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Dividende: Derzeit schüttet Changzhou Tronly New Electronics Materials niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemicals. Der Unterschied beträgt 2,6 Prozentpunkte (0,36 % gegenüber 2,96 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

