Changzhou Almaden Stock: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Changzhou Almaden Stock-Kurs wird am 18.03.2020, 15:47 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 28.91 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Halbleiter".

Unsere Analysten haben Changzhou Almaden Stock nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Changzhou Almaden Stock-Aktie hat einen Wert von 95,01. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,74). Entgegen dem RSI7 ist Changzhou Almaden Stock hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Changzhou Almaden Stock.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Changzhou Almaden Stock verläuft aktuell bei 20,08 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 30,9 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +53,88 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 36,57 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die Changzhou Almaden Stock-Aktie der aktuellen Differenz von -15,5 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Changzhou Almaden Stock investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,07 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 2 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.