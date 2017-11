Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 19. November chinesischer Ortszeithat die Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd. im Rahmen der imShanghai National Convention and Exhibition Center stattfindendenInternational Wine Trade Fair die neunte Generation des im GlobalenDaten-Synchronisations-Netzwerk gelisteten Changyu Cabernetvorgestellt und vor Ort den Jingdong-Abschluss getätigt. Am selbenTag wurde eine neue Generation von Changyu Cabernet-Promos am TimesSquare in New York enthüllt, um Kunden weltweit ein internationaleresMarkenimage zu präsentieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/609132/The_advertising_video_of_new_generation_of_Changyu.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/609131/Sun_Jian_Deputy_General_Manager_Changyu.jpgAnlässlich der Marktvorstellung sagte Dr. Li Jiming, ChiefEngineer von Changyu, dass der Changyu Cabernet die Anpassung an dieMatrix weiterführe, welche die vormalige achte Generation der ChangyuCabernet 4-Produktreihe optimiert auf die jetzigen Ebenen bringt, dasSpecial Election-Level, das Collection-Level, und das Master-Level.Der Special Election-Cabernet weist eine reichhaltige fruchtige Noteauf; der Collection-Cabernet ist sehr markant; der Master-Cabernetist von komplexem Aroma und ausgewogenem Geschmack.Der insgesamt vollständig verbesserte Changyu Cabernet wurde vonden Gästen hochgelobt. Robert Geddes MW, der internationale Meisterdes Weins, erklärte, "Mein erster Eindruck des Changyu Cabernet derneunten Generation war, dass hier Kalifornien auf den australischenColavara trifft, und uns mit viel fruchtigem und blumigem Aromaüberrascht".Jancis Robsion MW, einer der drei besten Weinkritiker der Welt,vergab eine 16-Punkt Note für den Changyu Cabernet, was einehervorragende Punktzahl ist, die fast der eines Chateau Bordeaux auszweiter Lage entspricht.Anthony Laixia, Chairman der Fédération des Exportateurs de Vins &Spiritueux de France, erläuterte, dass er Changyu bereits mehrmalsbesucht habe. Er glaubt, dass sich die Qualität der ChangyuCabernet-Weine in diesen Jahren stark verbessert hat.Mit der nun ins 21. Jahrhundert fortgeführten Tradition hat sichder weltweite Bekanntheitsgrad des Changyu Cabernet rasantgesteigert, wobei der Wein besonders in Europa gut aufgenommen wird.Changyu Cabernet konnte zum jetzigen Zeitpunkt in Europa bereits mehrals 5.000 Abschlüsse verbuchen und ist bei den europäischenKonsumenten von chinesischen Weinen sehr beliebt. "Es gibt Gründe zuder Annahme, dass sich der jährliche Changyu Cabernet-Umsatz in dennächsten rund fünf Jahren von voraussichtlich 30 Millionen auf 50Millionen Flaschen steigern wird", erklärte Sun Jian, Deputy GeneralManager von Changyu, im Rahmen der Pressekonferenz.Links zu den Bildanhängen:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=301392http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=301393Pressekontakt:Hr. HanTel: +86-10-88051148Original-Content von: Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell