Changyou: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Changyou per 14.11.2019, 08:23 Uhr bei 9.56 USD. Changyou zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Die Aussichten für Changyou haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Changyou auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Changyou sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Changyou von 9,59 USD ist mit -22,72 Prozent Entfernung vom GD200 (12,41 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 9,29 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,23 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Changyou-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 4,53 und liegt mit 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 402,19. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Changyou auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.