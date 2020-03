Changshu Fengfan Power Equipment: Geht es jetzt um die Wurst?

Per 23.03.2020, 21:00 Uhr wird für die Aktie Changshu Fengfan Power Equipment am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 6.99 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauwesen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Changshu Fengfan Power Equipment erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,65 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche sind im Durchschnitt um -18,83 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +1,18 Prozent im Branchenvergleich für Changshu Fengfan Power Equipment bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,8 Prozent im letzten Jahr. Changshu Fengfan Power Equipment lag 1,15 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Changshu Fengfan Power Equipment-Aktie: der Wert beträgt aktuell 56,32. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Changshu Fengfan Power Equipment ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 36,18). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Changshu Fengfan Power Equipment damit ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Changshu Fengfan Power Equipment beläuft sich mittlerweile auf 5,97 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 7,05 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +18,09 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 6,18 CNH. Somit ist die Aktie mit +14,08 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".