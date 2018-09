Changshu Fengfan Power Equipment: Endlich!

Der Changshu Fengfan Power Equipment-Schlusskurs wurde am 04.09.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 3,13 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauwesen".

Changshu Fengfan Power Equipment haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Changshu Fengfan Power Equipment beträgt das aktuelle KGV 60,21. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Engineering & Construction Svcs" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Changshu Fengfan Power Equipment ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Changshu Fengfan Power Equipment erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -51,7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Engineering & Construction Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 0,43 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -52,13 Prozent im Branchenvergleich für Changshu Fengfan Power Equipment bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1,03 Prozent im letzten Jahr. Changshu Fengfan Power Equipment lag 52,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Changshu Fengfan Power Equipment-Aktie: der Wert beträgt aktuell 62,96. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Changshu Fengfan Power Equipment hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Sell" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Changshu Fengfan Power Equipment damit ein "Sell"-Rating.