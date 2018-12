Changshu Automotive Trim: Was tun?

An der Börse Shanghai schloss die Changshu Automotive Trim-Aktie am 21.12.2018 mit dem Kurs von 12,53 CNY. Die Changshu Automotive Trim-Aktie wird dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Changshu Automotive Trim auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Changshu Automotive Trim-RSI ist mit einer Ausprägung von 70,09 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 56,5, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Changshu Automotive Trim investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,96 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Automotive einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,39 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Changshu Automotive Trim mit einer Rendite von -19,42 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Die "Automotive"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -30,8 Prozent. Auch hier liegt Changshu Automotive Trim mit 11,38 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.