Changsha Jingjia Microelectronics: Tacheles!

Für die Aktie Changsha Jingjia Microelectronics stehen per 27.04.2020, 18:59 Uhr 51.82 an der Heimatbörse Shenzhen zu Buche. Changsha Jingjia Microelectronics zählt zum Segment "Halbleiter".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Changsha Jingjia Microelectronics einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Changsha Jingjia Microelectronics jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Changsha Jingjia Microelectronics liegt bei einem Wert von 86,62. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Changsha Jingjia Microelectronics damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Changsha Jingjia Microelectronics investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,87 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Changsha Jingjia Microelectronics-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 55,18 . Der letzte Schlusskurs (52,36 ) weicht somit -5,11 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (60 ) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,73 Prozent), somit erhält die Changsha Jingjia Microelectronics-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Changsha Jingjia Microelectronics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.