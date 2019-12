Changsha IFS und Medicom Toy bringen gemeinsam die erste BE@RBRICK-Figur in der Changsha-Edition heraus

Changsha, China (ots/PRNewswire) - MEDICOM TOY positionierte sich mit derkürzlichen Einführung eines neuen 400%- und 100%-BE@RBRICK-Boxsets inlimitierter Auflage an der Kreuzung von Kunst, Mode, Kultur und Unterhaltung.Erstmals erschien dieses Boxset in Zusammenarbeit mit Changsha IFS, demMode-Wahrzeichen von Zentralchina, anlässlich des Weihnachtsfestes 2019.Gleichzeitig öffnete in Zusammenarbeit mit dem Einkaufszentrum Changsha IFS dieallererste BE@RBRICK-PLANET-Ausstellung in China ihre Türen für dieÖffentlichkeit. Bis zum 31. Dezember 2019 können Besucher sich hier von einerimaginären Reise durch Raum und Zeit in eine weihnachtliche Stimmung bringenlassen.Im Zuge der Vorbereitungen der ersten BE@RBRICK-PLANET-Ausstellung in Chinawährend der diesjährigen Weihnachtszeit haben Changsha IFS und Medicom Toy ihreKräfte vereint, um eine ganz besondere BE@RBRICK-Figur exklusiv für das Event zuentwickeln. Die allseits bekannte Bärensilhouette wurde dabei übernommen. DieChangsha-IFS-Version wurde von der Idee inspiriert, "den Bär zu einem Teil derStadt werden zu lassen". Als solcher zeichnet sich der Bär durch einFlusskrebs-Muster aus, eines der symbolträchtigsten Gerichte der Stadt Changsha,welches auf einem vollständig transparenten Finish aufgebracht wurde.Bis zum 31. Dezember 2019 nehmen eine Reihe spannender Kampagnen Besucher aufeine Reise durch den fantastischen BE@RBRICK PLANET mit. Eine 5 Meter hoheStatue der Figur Changsha IFS BE@RBRICK ist in der Mitte der Hauptinstallationaufgestellt und umgeben von interaktiven Installationen, vollgepackt mitweihnachtlichem Vergnügen.Zusätzlich zu der großartigen Unterhaltung ist sicherlich auch derBE@BRICK-Pop-up-Store ein Highlight für viele der Besucher während derFeiertage. Während die Ausstellung 52 1000%-BE@BRICK-Figuren in limitierterAuflage enthält, die nicht käuflich zu erwerben sind, stehen im Pop-up-Storeeinige exklusive BE@BRICK-Artikel zum Verkauf bereit, die nur hier und währenddes Veranstaltungszeitraums erhältlich sind.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055405/BEAR_Changsha_IFS.jpgPressekontakt:Jasmine Yu+852-5377-9668jasmine.yu@ac-strategy.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139741/4471127OTS: Changsha IFSOriginal-Content von: Changsha IFS, übermittelt durch news aktuell