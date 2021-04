Changsha Dialine New Material Sci&tech: Was kann da noch kommen?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Changsha Dialine New Material Sci&tech am 17.04.2021, 02:00 Uhr, mit dem Kurs von 15.9 . Die Aktie der Changsha Dialine New Material Sci&tech wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Die Aussichten für Changsha Dialine New Material Sci&tech haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Changsha Dialine New Material Sci&tech. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Changsha Dialine New Material Sci&tech daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Changsha Dialine New Material Sci&tech von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Changsha Dialine New Material Sci&tech beläuft sich mittlerweile auf 19,44 . Die Aktie selbst hat einen Kurs von 15,9 erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,21 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 15,96 . Somit ist die Aktie mit -0,38 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Changsha Dialine New Material Sci&tech-Aktie hat einen Wert von 52,26. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (49,33). Wie auch beim RSI7 ist Changsha Dialine New Material Sci&tech auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,33). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Changsha Dialine New Material Sci&tech.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Changsha Dialine New Material Sci&tech?

