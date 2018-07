Changsha Dialine New Material Sci&Tech: Was jetzt noch zu tun ist?

Changsha Dialine New Material Sci&Tech weist zum 23.07.2018 einen Kurs von 41,13 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Industriemaschinen" geführt.Wie Changsha Dialine New Material Sci&Tech derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,73 Prozent und liegt damit 1,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Machinery, 1,88). Die Changsha Dialine New Material Sci&Tech-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Weiterlesen...