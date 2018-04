Changing the rules: zukunftsweisende Alternative zu Lithium-Ionen-Speicher / VoltStorage präsentiert Redox-Flow-Stromspeicher für Privathaushalte auf ees Europe 2018 (FOTO)

München (ots) -Innovation auf der ees Europe: Die VoltStorage GmbH stellt denweltweit ersten wirtschaftlichen Redox-Flow Solarstromspeicher fürPrivathaushalte vor. Der VoltStorage SMART basiert auf der seitJahren bewährten Vanadium-Redox-Flow-Technologie und bietetEigenheimbesitzern eine besonders sichere, langlebige undumweltschonende Alternative zu herkömmlichen Lithium-Systemen. Miteinem LCOS (Levelized Cost of Storage) von unter 10 ct/ kWh ist derHeimspeicher einer der derzeit kosteneffizientesten im europäischenMarkt. Besuchen Sie die VoltStorage GmbH auf der ees Europe vom 20.bis 22. Juni 2018 in Halle B1 am Stand 171.Die Vanadium-Redox-Flow (VRF)-Technologie wird seit Jahrenerfolgreich als Speichertechnik für Wind- und Sonnenenergie inGroßspeichern eingesetzt - beispielsweise in der größten BatterieEuropas am Fraunhofer Institut in Pfinztal. "Wir haben denFertigungsprozess von Redox-Flow Batteriezellen erstmaligautomatisiert. Damit können wir hochqualitative Batteriezellenkostengünstig produzieren und nun auch Privathaushalten einekosteneffiziente Stromspeicherung auf Basis der VRF-Technologieanbieten", erklärt Jakob Bitner, CEO und Mitgründer der VoltStorageGmbH. "Mit dem VoltStorage SMART setzen wir neue Maßstäbe am Marktund leisten einen Beitrag zur stabilen Energieversorgung auserneuerbaren Quellen."Langlebiger, sicherer und ökologischerDurch die Weiterentwicklung der VRF-Technologie ist es demVoltStorage-Entwicklerteam gelungen, die lange Lebensdauer vonVRF-Batteriesystemen signifikant zu erhöhen - und das ohne jeglicheWartungsaufwände. Der VoltStorage SMART kann daherüberdurchschnittlich oft be- und entladen werden (weit über 10.000Zyklen), ohne an Kapazität zu verlieren. Der Photovoltaik-Speicherbietet zudem eine hohe Sicherheit im häuslichen Gebrauch sowie eineökologisch nachhaltige Herstellung: Der für die Batterie verwendete,recyclebare Vanadium-Elektrolyt besteht größtenteils aus reinemWasser und ist deshalb auch bei extremen Einflüssen oder Störungennicht entflammbar wie im Falle herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien.Vanadium wird emissionsarm gewonnen, da es u. a. als Nebenprodukt beider Eisengewinnung entsteht, und lässt sich im Gegensatz zu Lithiumsehr energiearm recyclen - und zwar zu 100 Prozent.Der VoltStorage SMARTDer Photovoltaik-Speicher des Münchner Unternehmens ist einkompaktes "All-in-One"-Gerät (BxHxT: 57x140x57 cm) und kompatibel mitjedem Hausanschluss und jeder Photovoltaik-Anlage. Mit einerSpeicherkapazität von 6,8 kWh und einer maximalen Leistung von 2,0 kWist der VoltStorage SMART für die wirtschaftlicheEigenverbrauchsoptimierung ausgelegt. Der Heimspeicher vonVoltStorage ist beliebig erweiterbar - besteht Bedarf nach mehrKapazität und Leistung, kann er innerhalb eines Mehrspeichersystemsin Reihe geschaltet werden. Dank Serveranbindung via WLAN/ Ethernetwird der VoltStorage SMART automatisch und ohne Wartungsaufwand mitUpdates versorgt, die das Batteriemanagement kontinuierlichoptimieren. Die ab Juni 2018 im deutschen Markt verfügbareKomplettlösung umfasst Stromspeicher, Batterie-Wechselrichter,Lieferung, Installation sowie Data-Monitoring via VoltStorage Appinkl. zehn Jahre Garantie auf das komplette Speichersystem.Über die VoltStorage GmbHDie VoltStorage GmbH entwickelt innovative Stromspeicher fürPhotovoltaik-Anlagen in Privathaushalten. Basierend auf derVanadium-Redox-Flow-Technologie sind diese eine sichere, langlebige,ökologische und kostengünstige Alternative zu den im Markt gängigenSpeicherlösungen aus Lithium. Alle Stromspeicher des 2016 in Münchengegründeten Startups werden in Deutschland hergestellt und bietenhohe Produktqualität "Made in Germany".Pressekontakt:UnternehmenskontaktVoltStorage GmbHAndré GraceffaMarketing & PR ManagerGmunder Str. 37D-81379 MünchenTelefon: +49 89 23751919andre.graceffa@voltstorage.comwww.voltstorage.comPressekontaktconsense communications gmbh (GPRA)Wera OtterbachWredestraße 7D-80335 MünchenTelefon: +49 89 23002630wot@consense-communications.dewww.consense-communications.deOriginal-Content von: VoltStorage GmbH, übermittelt durch news aktuell